Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do technologických start-upů z Česka a střední Evropy v raných fázích vývoje. Ve fondu je k dispozici 400 milionů korun, které jsou z převážné části soukromým kapitálem. Do fondu však vstoupil jako investor i Jihomoravský kraj jako jeden ze zřizovatelů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí JIC Jana Pokorná. Oficiálního zahájení činnosti fondu se dnes zúčastnil prezident Petr Pavel.
JIC funguje již od roku 2003, kromě kraje ho zřizuje ještě Brno a čtyři brněnské univerzity, od počátků podporuje technologické inovace a podnikání. "Pokud ale chceme obstát v evropské i světové konkurenci, musíme hledat nové nástroje, jak podporovat vznik firem a jejich rozvoj. Právě tento fond posouvá inovační politiku na kvalitativně vyšší úroveň," řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Cena, za kterou se v posledních pěti letech firmy podporované JIC prodaly, ať už celé či jejich majoritní podíl, činila dohromady 16 miliard korun. Díky fondu by takových firem mělo vzniknout více.
Do fondu vložilo peníze 40 investorů, mnozí působí na evropském i globálním trhu. Jde například o developerskou společnost CTP či Českou spořitelnu, další firmy jsou úspěšnými podniky z jižní Moravy. "Věříme, že budoucnost Evropy stojí na inovacích, technologiích a schopnosti přetavit know-how do reálné výroby a globálního byznysu. Právě to Brno a celý region jižní Moravy umí díky silným univerzitám, technickým talentům a fungujícímu ekosystému kolem JIC. Vstup do fondu vnímáme jako konkrétní krok, jak tento ekosystém posílit a pomoci vytvořit více firem," uvedl generální ředitel CTP pro Česko Jakub Kodr. Fond ještě není definitivně uzavřený a mohou do něj vstoupit další investoři.
Fond podpoří vznik nových firem nejen finančně, ale také prostřednictvím expertů a mentorů, kteří začínajícím podnikatelům a inovátorům radí, diskutují s nimi a oponují jim. "Úzce spolupracujeme s univerzitami, kde je velký potenciál technologických (deep tech) projektů. S řadou start-upů pracujeme dlouhodobě v inkubačních a akceleračních programech," řekl Radim Kocourek, který fond vede spolu s Milošem Sochorem.
Fond se zaměří na start-upy v rané fázi vývoje. A to buď na jejich úplném začátku, kdy se teprve ověřuje, zda má nápad reálný tržní potenciál a vytváří se první verze produktu nebo technologie, nebo ve fázi, kdy už firma má produkt nebo technologii rozpracovanou, začíná ověřovat obchodní model a získává první zákazníky. Ve čtyřech následujících letech by měl fond investovat do přibližně 20 technologických firem.