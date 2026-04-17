Jihomoravské lidovce dál povede náměstek Celý, na předsedu navrhují Grolicha

Jihomoravskou KDU-ČSL povede i nadále náměstek hejtmana Roman celý, na celostátního předsedu organizace podpořila kandidaturu hejtmana Jana Grolicha. Po skončení krajské konference to ČTK řekl tajemník krajské KDU-ČSL Petr Cajzl.
"Roman Celý neměl při volbě předsedy oponenta a dostal 120 ze 130 možných hlasů, kandidaturu Jana Grolicha na celostátního předsedu konference podpořila jednohlasně," řekl Cajzl.
Pozice krajských místopředsedů, jimiž jsou šéfové okresních organizací, se změnila pouze v okrese Brno-venkov, kde Jana Grolicha vystřídá bývalý poslanec Miroslav Zborovský. Grolich už pozici krajského místopředsedy za Brno-venkov vykonávat nechtěl vzhledem ke své kandidatuře na celostátního šéfa strany.
Hejtman Grolich svou kandidaturu na předsedu oznámil na konci ledna ve stejný den, kdy dosavadní předseda Marek Výborný uvedl, že znovu do funkce na dubnovém sjezdu kandidovat nebude. Celostátní sjezd KDU-ČSL se uskuteční 24. a 25. dubna v Ostravě.