Jihomoravské státní hrady a zámky navštívilo o prázdninách méně lidí

Méně lidí než před rokem navštívilo letos o letních prázdninách jihomoravské hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Ze 13 památek zaznamenal meziroční nárůst návštěvnosti pouze hrad Pernštejn, srovnatelnou návštěvnost jako loni měl hrad Veveří a zámky Uherčice, Rájec nad Svitavou a Milotice a vila Stiassni v Brně. Ostatním památkám návštěvníků ubylo. Vyplývá to z údajů za prázdninové měsíce, které ČTK poskytla mluvčí památkové správy NPÚ v Kroměříži Dagmar Šnajdarová.
Hrad Pernštejn na Brněnsku letos v červenci a srpnu navštívilo 43.362 lidí, což bylo o 1800 více než loni o prázdninách. "Zájem návštěvníků nás samozřejmě velmi těší, zvýšení návštěvnosti přičítáme zejména letošním Slavnostem pernštejnského panství, kam přišlo více lidí než loni, protože nám letos víc přálo počasí," uvedla kastelánka Kristýna Čermáková.
Výrazný pokles návštěvnosti zaznamenal zámek v Lednici na Břeclavsku, kam o prázdninových měsících letos přišlo 132.165 návštěvníků, loni to bylo 142.839 lidí. "Hlavním důvodem budou nepochybně vlny veder, které k návštěvě památek příliš nelákají. Ale od covidu sledujeme každoročně mírný pokles návštěvnosti bez ohledu na počasí, přibližně o čtyři procenta. Může to být stále větší nabídkou různých akcí a zábav, které turisty lákají," poznamenala lednická kastelánka Ivana Holásková.
Výraznější pokles zájmu turistů o prohlídku letos zaznamenal i zámek v Kunštátě na Blanensku. Tam ale loňskou návštěvnost zvýšila letní výstava replik korunovačních klenotů.