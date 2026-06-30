Jihomoravské střední školy nabízí uchazečům ještě desítky volných míst

Uchazeči, kteří se nedostali na jihomoravské střední školy, mají ještě v letních měsících možnost podat si přihlášku a studovat. Některé z jihomoravských škol totiž otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou žáci třeba na gymnázia, lycea či školy s ekonomickým, technickým nebo zemědělských zaměřením, vyplývá z portálu DiPSy. Přihlášky se podávají v papírové podobě a počet volných míst se každý den mění.
Desítky volných míst nabízí třeba Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD ve Znojmě. Zájemci tam mohou studovat například obory jako truhlář, cestovní ruch, hotelový management či kosmetické služby. Volná místa připisuje ředitel školy Libor Hanzal mimo jiné tomu, že se od září otevírá nové lyceum a někteří žáci mu dali přednost. "Vychází také méně dětí z devátých tříd. Někteří si také rozmyslí, kam půjdou studovat," řekl dnes ČTK Hanzal.
Zájemci o zemědělské obory, o které je dlouhodobě nižší zájem, se mohou hlásit třeba na Střední vinařskou školu ve Valticích na Břeclavsku do oboru agropodnikání či vinohradnictví. Technické obory nabízí například Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Brně.
Několik míst zbývá i na brněnské střední škole Charbulova. V nabídce je například obor kuchař-číšník nebo řezník-uzenář. "Já bych řekla, že jsou to obory, které nejsou tak vyhledávané, ale pro zaměstnavatele velice žádané a potřebné. Pro obor řezník máme naplánovaných 15 míst, po druhém kole jich máme obsazených 11, tak se ještě snažíme, jestli by o ten obor měl někdo zájem," řekla ČTK ředitelka školy Jana Marková.
Termíny pro podání přihlášek se různí. Na některých školách je lze podávat během července, některé přihlášky přijímají až do září. Uchazeči si mohou podat přihlášky na libovolný počet škol a oborů, proti prvním dvěma kolům si nestanovují priority.