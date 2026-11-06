Jihomoravskou organizaci TOP 09 povede Porwisz, řádný sněm bude v únoru

Novým předsedou jihomoravské krajské organizace TOP 09 se stal Ondřej Porwisz. Nahradil Marka Sovku, který v říjnu oznámil, že stranu opustí a přidá se ke KDU-ČSL. Novým místopředsedou zvolil krajský výbor Tomáše Aberla a řadovými členy předsednictva Hanu Kopřivovou, Michala Holobrádka a Martina Silnicu. Nové předsednictvo spolu s dalšími místopředsedy Vlastimilem Válkem a Tomášem Třetinou bude krajskou organizaci řídit do řádného krajského sněmu, který bude příští rok 4. února. ČTK o tom informoval mluvčí strany Jakub Tomek.
Z jihomoravské krajské organizace TOP 09 odešli kromě Sovky i někteří další členové strany. Krok odůvodnili tím, že chtějí podpořit šéfa lidovců Jana Grolicha. Na konci října zanikl také klub zastupitelů TOP 09 v jihomoravském zastupitelstvu, jeho čtyři členové jsou nově v lidoveckém zastupitelském klubu.
Prioritou nově zvoleného krajského předsedy Porwisze je stabilizace krajské organizace. K řádnému krajskému sněmu ji chce dovést v posílené podobě po personální i organizační stránce. "Chci se zaměřit na získávání nových členů a zároveň už nyní začít s přípravou na nadcházející krajské volby. Je důležité, abychom do nich vstupovali jako silný a dobře připravený tým," uvedl Porwisz.
Mezi další priority řadí spolupráci s mládežnickou organizací TOP tým v Jihomoravském kraji i s celostátním vedením TOP 09. Důraz chce klást také na otevřenou komunikaci, aby krajská organizace mohla sdílet podněty a zkušenosti a zároveň včas získávala informace důležité pro činnost.
TOP 09 vznikla v červnu 2009. Iniciátorem vzniku nové strany byl někdejší předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, který lidovce po vnitrostranických sporech opustil. Do čela TOP 09 se postavil politik a diplomat Karel Schwarzenberg. TOP 09 byla v letech 2010 až 2013 součástí kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) a v letech 2021 až 2025 v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a Starostů (STAN) zasedla ve vládě Petra Fialy (ODS). TOP 09 v minulosti úzce spolupracovala se STAN.