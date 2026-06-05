Jihomoravskou vesnicí roku je Čejč na Hodonínsku, porota ocenila spolkový život

Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč na Hodonínsku. Zlatou stuhu a postup do celostátní kola získala obec s bezmála 1300 obyvateli mimo jiné za aktivní spolkový život. Čejč dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Martina Žídková. Vítěznou obec dnes kraj vyhlásil v Ořechově u Brna, který ocenění získal v roce 2024.
"Obec Čejč je důkazem toho, proč se na jižní Moravě lidem žije tak dobře. Gratuluji všem, kteří se podílejí na rozvoji obce, a děkuji za to, co pro své okolí každý den dělají. Právě aktivní lidé, spolkový život, péče o tradice i chuť posouvat obec dál jsou tím, co dělá naše vesnice výjimečnými," uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Čejč navíc získala historicky první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje. Porota ocenila dlouhodobý rozvoj vinařství v obci, péči o historické sklepy v areálu Pod Búdama i aktivní zapojení místních vinařů do života obce.
Soutěž Vesnice roku se koná každoročně od roku 1995, loni v krajském kole vyhrály Plenkovice na Znojemsku. Letos se do soutěže za jižní Moravu přihlásilo 18 obcí. V krajském i navazujícím celostátním kole odborná komise hodnotí například společenský život, aktivity občanů, péči o rodiny, spolupráci se zemědělci nebo přístup k rozvoji venkova.