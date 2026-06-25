Jihomoravský hejtman iniciuje petici na podporu regionálních studií ČT a ČRo

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) iniciuje petici na podporu regionálních studií České televize a Českého rozhlasu, především jejich brněnských poboček. Petice souvisí s návrhem na zrušení koncesionářských poplatků a snížení rozpočtu obou médií, což by se dle Grolicha dotklo právě regionálního vysílání. Spolu s dalšími členy petičního výboru senátorem Břetislavem Rychlíkem (za TOP 09) a starostou brněnských Kohoutovic Jakubem Hruškou (KDU-ČSL) dnes petici podepsali. Následně ji rozešlou starostům obcí v kraji. Hejtman by uvítal, kdyby se připojily i další regiony, řekl dnes novinářům.
"Pokud bude omezeno regionální vysílání, tak lidé v těchto regionech budou mít méně lokálních zpráv. To, co dělají starostové, se do televizí a do jakýchkoli dalších médií nebude dostávat. Nejvíc se tomu věnovala právě ta média, která mají to největší regionální zastoupení, to jsou právě Česká televize a Český rozhlas," řekl Grolich. Podle něj mají veřejnoprávní média nezastupitelnou roli také v krizových situacích, jakou bylo například tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku před pěti lety.
Zdůraznil také ekonomický přínos regionálních studií. "Když se nebudou natáčet pořady, která regionální studia dělají, nebude tolik podporován cestovní ruch," podotkl hejtman.
Podle senátora Rychlíka se změny ve financování veřejnoprávních médií týkají každého občana v 'nejposlednější' vesnici. Podle něj hrají veřejnoprávní média důležitou roli například v udržování menšinového sportu. "Problém je v tom, že žádná z těch vládních stran neměla ve svém prohlášení a ve svých programových cílech, že by takto brutálně zrušili jistou část financování. Měli jenom změnu v podobě zrušení poplatků, ale neměli to Motoristé. Většina občanů této země volila zachování poplatků," uvedl senátor.
Starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL) inicioval deklaraci na podporu veřejnoprávních médií i na úterním zasedání brněnského zastupitelstva, kterou zastupitelé podpořili. "Lidé potřebují informace čerstvé, aktuální, některé věci z Prahy dělat nejde," dodal Hruška.
Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají příští rok snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. Zástupci televize a rozhlasu uvedli, že by museli omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici uvádějí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.