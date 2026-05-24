Jihomoravský kraj bude více spolupracovat s Bavorskem, Grolich jednal se Söderem

Jihomoravský kraj bude více spolupracovat s Bavorskem, vytvoří se pracovní skupina a vytipují se vhodné obory ke spolupráci. ČTK to dnes řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem (CSU). Ten přijel na Sudetoněmecké dny, které se poprvé konají v Česku v Brně. Politici chtějí aktivizovat spolupráci v řadě průmyslových a vědeckých oborů.
Dosud byla spolupráce spíše spontánní, navázaná mezi firmami, převážně v automobilovém průmyslu. "Uděláme společnou pracovní skupinu, v níž budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci Hospodářské komory a podobné to bude z bavorské strany. A vytipujeme obory vhodné ke spolupráci. Jsou to například vesmírné technologie, výroba polovodičů, zdravotnické technologie navázané na BioPharma Hub, který se otevře na podzim pod Masarykovou univerzitou. A také obranné technologie," vyjmenoval Grolich.
V únoru příštího roku se v Bavorsku koná konference se zástupci firem z obranného průmyslu, kam už by měla jet delegace zástupců jihomoravských firem.
Sudetoněmecké dny tak přinesly nejen kulturní výměnu. Podle Grolicha se o víkendu ukázalo, že česká společnost v převážné míře téma historie vztahů Čechů a Němců ve 20. století překonala. "I přes to, co vládní strany vyvolaly ve Sněmovně a byla toho plná média, tak protesty byly minimální. Dnes sudetské Němce prezentují krajanské spolky, lidé se chtějí podívat tam, odkud pocházeli jejich předci a nepadla ani zmínka o Benešových dekretech. Je to jen prázdné strašení," řekl Grolich. A podle něj by tak bylo přirozeným vývojem, pokud by se Sudetoněmecké dny konaly i v jiném městě v Česku, pokud o to sudetští Němci budou stát.
S konáním sjezdu však nesouhlasí část společnosti. Odpůrci sjezdu sudetských Němců tak dnes odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci iniciativy Obrana národa 2 přišlo několik tisíc lidí. Potlesk sklidil bývalý prezident Miloš Zeman. Řekl, že sudetští Němci byli fanatickou součástí nacistického hnutí a také později vystupovali proti českým zájmům. Lidé podle něj mají vystavit podporovatelům brněnského sjezdu účet u voleb.
Policejní mluvčí Pavel Šváb odhadl účast na demonstraci na 2500 lidí, tajemník městské části Brno-střed Petr Štika na 4000. Před tím odpůrci sjezdu prošli centrem Brna od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí. Sudetští Němci dnes měli program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále.