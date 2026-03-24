Jihomoravský kraj chce spravedlivější rozdělení peněz z rozpočtového určení daní

Jihomoravskému kraji by stačilo spravedlivé přerozdělení stávajících peněz z rozpočtového určení daní, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Martina Žídková. Region je podle ní dlouhodobě podfinancovaný. Rozpočtové určení daní bylo jedním z témat, kterému se věnovali zástupci krajů a vlády na jednání v pondělí 16. března. Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) po jednání uvedl, že pokud se kraje mezi sebou dohodnou, aniž by se zvýšil jejich podíl na celkovém inkasu, vláda bude s návrhem dál pracovat.
Jihomoravskému kraji by podle Žídkové stačilo, kdyby se mezi kraje spravedlivě rozdělily stávající příjmy. "Taková změna by však vyžadovala prosazení na úrovni vlády i bez nutnosti souhlasu všech krajů. Pokud se do systému nepřidají další finance, dosažení dohody mezi kraji nebude možné," uvedla.
Rozpočet na letošní rok zatím nepočítá s výdaji na opravy silnic, které regiony spravují. Nově měly být placeny prostřednictvím upraveného systému rozpočtového určení daní, změnu ale předchozí Sněmovna do voleb neschválila.
"Standard byl dlouhodobě čtyři miliardy, loni to byly alespoň dvě miliardy. V tuto chvíli nemáme přislíbené žádné peníze a není příslib řešení ani v průběhu roku. Doufáme, že pro rok 2027 se vrátíme ke standardním čtyřem miliardám," řekla Žídková. O penězích na správu silnic budou hejtmani s vládou jednat v červnu.
Tématem schůzky bylo i financování regionální železniční dopravy. Podle vyjádření hejtmanství je zásadní zachování modelu financování, kdy na dvě koruny vynaložené krajem přispívá ministerstvo dopravy jednou korunou. "Jihomoravský kraj v roce 2025 čerpal na tuto oblast dotaci od Ministerstva dopravy ve výši přibližně 437 milionů korun. Případné snížení podpory ze strany státu by se nevyhnutelně promítlo buď do omezení rozsahu spojů nebo do výrazného navýšení jízdného," doplnila Žídková.
Hejtmani s vládou jednali i o růstu platů ve veřejném sektoru. Po zapojení vlastních zdrojů příspěvkových organizací, kraje i dalších úhrad vyčíslilo hejtmanství dopad na rozpočet na 192 milionů korun. Podle kraje však lze čekat, že dopady do rozpočtu budou výrazně vyšší.
Náklady na financování nepedagogický pracovníků nebo na nákup učebnice přešly nově ze státu na krajské rozpočty. Z vyjádření ministra školství Roberta Plagy (ANO) vyplynulo, že chce části nákladů revidovat. "Dle sdělení pana ministra chápeme, že je stát připraven převzít na sebe náklady na nákup učebnic a pomůcek, což vítáme," reagovalo hejtmanství.
Na platy nepedagogických pracovníků kraj vyčlenil 1,18 miliardy korun, na nákup učebnic 46 milionů Kč. "Tato částka neobsahuje nárůst tarifních platů od letošního dubna. Tento nárůst se odhaduje ve výši 88 milionů korun ročně," uvedla Žídková.
Jihomoravský kraj pro letošní rok schválil rozpočet s výdaji 39,7 miliardy Kč a příjmy 38,2 miliardy korun. Rozdíl pokryjí úspory z předchozích let a úvěr. Loni kraj hospodařil s výdaji 43,3 miliardy korun a příjmy 42,1 miliardy Kč.