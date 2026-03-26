Jihomoravský kraj dá 22 mil. Kč na klimatická opatření, zájemců o dotaci přibylo

Jihomoravský kraj podpoří celkem 22 miliony korun 129 projektů v dotačním programu na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. V prvním kole mělo zájem o dotaci rekordních 190 žadatelů. O rozdělení dotací rozhodli krajští radní. Kvůli velkému zájmu se částka možná ještě zvýší, aby se dostalo i na další projekty. Peníze příjemci využijí například na nové mokřady. V tiskové zprávě o tom informoval náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).
"Program opakovaně potvrzuje, že zájem obcí o adaptační opatření roste. Letos jsme přijali 190 žádostí s požadavky přes 33 milionů korun. Rada schválila 129 projektů za 22 milionů a navrhujeme zastupitelům navýšení o dalších 6,55 milionu, aby mohlo být podpořeno i dalších 39 projektů, které podmínky splňují," uvedl Zámečník.
Peníze z dotačního programu podpoří opravy malých vodních nádrží, výsadbu zeleně či tvorbu projektové dokumentace pro budoucí mokřady. Peníze dostanou například tři obce na Znojemsku. Městys Višňové získá 700.000 korun na obnovu rybníka Dědina, v Miroslavi využijí 80.000 korun na arboristické práce v zámeckém parku. V Zálesí za 180.000 korun zrekonstruují veřejné prostranství, kde asfalt nahradí zeleň.
Zatímco letos obdržel kraj 190 žádostí už v první kole, loni jich bylo 194 v obou kolech dohromady. Z nich kraj podpořil 173 projektů.