Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje počítá s příjmy 41,3 miliardy korun a výdaji bezmála 43,1 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných na úřední desce kraje. Schodek by měly pokrýt třeba prostředky z minulých let. Rozpočet bude krajské zastupitelstvo schvalovat na zasedání 14. prosince. Na letošní rok krajští zastupitelé schválili rozpočet s příjmy 38,2 miliardy a výdaji 39,7 miliardy korun.
"Rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2027 vychází z konzervativního odhadu na základě známých skutečností v době sestavování rozpočtu, z aktuálně platné legislativy a predikce vývoje ekonomiky zpracované ministerstvem financí," uvádí dokument.
Z celkových příjmů by vlastní příjmy kraje měly činit přes 15,2 miliardy korun, což je 37 procent celkových příjmů. Největší složkou vlastních příjmů jsou daňové příjmy, návrh počítá s 13,7 miliardy korun, což je meziročně o 7,9 procenta více. Z daňových příjmů představují 13,5 miliardy korun sdílené daně. Zbylých 63 procent příjmů zahrnuje peníze ze státního rozpočtu a dalších externích zdrojů ve výši 26,1 miliardy korun, meziročně o 8,6 procenta více. Slouží například na financování regionálního školství.
Navržené výdaje téměř 43,1 miliardy korun by měly z 58 procent pokrýt peníze ze státního rozpočtu. Největší část výdajů v návrhu tvoří peníze na vzdělávání a školské služby, dopravu, sociální služby či zdravotnictví.
Návrh uvádí, že mezi investicemi a opravami, které jsou přímo zahrnuty do rozpočtu na příští rok, patří 310 milionů korun na přístavbu Střední školy polytechnické Jílová nebo 282 milionů korun na obnovu mostů. Na opravy silnic druhých a třetích tříd by mělo být vyčleněno 134 milionů korun, rozpočet počítá i se 125 miliony na přístavbu břeclavské mateřské a základní školy Herbenova.
Na výstavbu výjezdové základny jihomoravské záchranné služby v Břeclavi by mělo být vyčleněno 115 milionů korun. Přes 100 milionů půjde na stavbu sportovní haly a rekonstrukci školní budovy gymnázia v brněnských Řečkovicích. Přes 90 milionů je v rozpočtu vyčleněno na stavbu obchvatu Blučiny na Brněnsku.
"Součástí rozpočtu jsou výdaje na investiční akce v objemu 300 milionů korun. K rozdělení této částky na konkrétní investiční akce dojde v průběhu roku 2027," píše se v dokumentu.