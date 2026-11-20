Jihomoravský kraj dá 70 milionů korun do programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje na příští rok. Je to o dva miliony korun víc než letos. Podpora pomůže zejména menším obcím s obnovou obecního majetku, opravami cest, zvyšováním bezpečnosti dopravy nebo vybavením obecních knihoven. Dotační program schválili krajští radní. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí kraje Martina Žídková.
O dotace budou moci žádat také místní akční skupiny a svazky či společenství obcí. "Pro malé obce může být i oprava chodníku, rekonstrukce veřejného osvětlení nebo vybavení knihovny významnou investicí. Krajským dotačním programem chceme pomoci právě s těmito projekty, které mají přímý dopad na každodenní život obyvatel," uvedl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Marek Sovka. Dodal, že částka pro příští rok je nejvyšší za posledních 15 let.
Program nabídne pět dotačních titulů. Největší část peněz, zhruba 30,6 milionu korun, je určena na stavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dalších 28 milionů korun zamíří na opravy cest a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě.
Podpora se zaměří také na činnost místních akčních skupin, společné integrované projekty svazků a společenství obcí a vybavení obecních knihoven. Na tyto tři oblasti je v programu vyčleněno po 3,8 milionu korun.
V případě podpory stavby a obnovy venkovské zástavby, oprav komunikací a vybavení knihoven jsou oprávněnými žadateli obce Jihomoravského kraje s méně než 1500 obyvateli. Místní akční skupiny mohou žádat o podporu své činnosti a svazky či společenství obcí o peníze na společné projekty a rozvojové aktivity, které přinášejí užitek členským obcím.
Žádosti bude možné podávat od 21. prosince do 18. ledna 2027. V případě dvou nejžádanějších dotačních titulů na podporu výstavby a místní komunikace se dotace pohybuje od 25.000 korun do 300.000 korun na jednu akci. Kraj může nově zaplatit až 40 procent uznatelných nákladů u projektů obcí, až 70 procent u aktivit místních akčních skupin a až 50 procent u společných projektů svazků obcí.