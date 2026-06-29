Jihomoravští hasiči dnes do 19:00 zaznamenali 180 výjezdů kvůli ohni i větru

Následky silného větru i hořící porost na polích dnes zaměstnávaly jihomoravské hasiče. V 18 případech vyjížděli hasit porost na polích nebo v lese, obvykle takové požáry likvidují maximálně dva za den. Okolo 100 výjezdů připadá na odstraňování následků silného větru po 15:00, převážně šlo o popadané stromy. ČTK to řekl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
"Aktuálně zasahujeme u Hovoran na Hodonínsku, kde hoří plocha 200 na 200 metrů pole nedaleko lesa. Požár byl v 19:30 těsně před lokalizací, potom budeme ještě skrápět celé pole. Požárů porostů máme od rána v celém kraji 18, což je opravdu mimořádné číslo," dodal Komosný.
Od rána do 19:00 vyjížděli hasiči k přibližně 180 událostem, přibližně stovka z nich připadá na následky silného větru, který v kraji škodil přibližně od 15:00. Teploty v kraji dnes dosahovaly k 39 stupňům Celsia, bouřky ale dnes na jih Moravy zatím nepřišly.