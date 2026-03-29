Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky na Vyškovsku

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku. Hořelo na ploše 50krát 80 metrů a díky včasnému nahlášení se ji podařilo uhasit relativně brzy, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Příkaský.
"Hlášení jsme dostali po půlnoci, na místo jsme vyslali 15 jednotek a poměrně rychle jsme dostali oheň pod kontrolu, i přestože foukalo, a skládku jsme rozhrnovali. Nyní už je na místě jen jedna jednotka, která skládku kontroluje a bude na místě patrně do večera," řekl Příkaský. Zmínil, že skládky obvykle hoří několik dnů, jak prohořívají do hloubky.
Příčinu požáru hasiči zatím neznají. Vzhledem ke studenému počasí nemuseli ani objíždět domy kvůli tomu, aby lidé nevětrali.