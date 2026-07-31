Jihomoravští hygienici evidují v létě vyšší počty případů průjmových onemocnění

Vysoké letní teploty svědčí rozvoji některých onemocnění doprovázených průjmy, například salmonelóz nebo kampylobakterióz. Jihomoravští hygienici mají za červen a červenec nahlášených 185 případů salmonelóz a 522 kampylobakterióz. Loni za stejné období bylo salmonelóz 194 a kampylobakterióz 598. Vzhledem k aktuálním vysokým teplotám hygienici apelují na obezřetnost při nákupech potravin a jejich skladování, řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Dodala, že situace není zatím nijak mimořádná.
Případů onemocnění salmonelózou je proti loňsku víc. Od začátku roku do dnešního dne jich hygienici evidují 446, za stejné období loni to bylo 327 případů. "Počet případů kampylobakterióz je ve srovnání se salmonelózami zhruba dvojnásobný. Tento trend trvá již mnoho let," řekla Ciupek. Za letošek evidují hygienici 999 případů, meziročně asi o sto méně.
Kampylobakterióza je nejčastější bakteriální průjmové onemocnění. Je to akutní průjmová gastroenteritida doprovázená kolikovými bolestmi břicha a horečkou. "Onemocnění kampylobakteriózou je často spojeno s konzumací nedostatečně tepelně upraveného kuřecího masa, s chybami při manipulaci v kuchyních, s chybami při grilování nebo s nedostatečnou hygienou rukou při práci v kuchyni," podotkla Ciupek.
Podle hygieniků je ve vysokých teplotách důležitá obezřetnost při nákupu a skladování jídla. "Zásadou je dodržovat takzvaný chladový řetězec, tedy chlazené a mražené potraviny dávat do košíku až na konec, nejlépe rovnou do chladicí tašky a co nejdříve uskladnit v chladničce, respektive mrazničce," řekla Ciupek. Lidé by měli horku přizpůsobit i stravování a vyhnout se hutným pokrmům, omáčkám nebo majonézám.
Pokud hygienici zjistí onemocnění, provádí epidemiologické šetření, jehož cílem je zjistit příčinu onemocnění a zabránit šíření nákazy. "V případě onemocnění potravinářů a členů jejich společné domácnosti platí přísná opatření spočívající v jejich vyřazení z epidemiologicky rizikového potravinářského provozu," doplnila Ciupek.