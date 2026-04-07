Jihomoravští hygienici evidují za březen 73 případů žloutenky

V Jihomoravském kraji za březen přibylo 73 lidí nakažených žloutenkou, oproti předchozím měsícům je to méně. Vyplývá to z dat, která dnes hygienici zveřejnili na webu. Od počátku roku zaznamenali 275 případů. Nejvíce jich je v Brně, které spolu s Prahou patří podle hygieniků stále k nejzasaženějším. Hygienici nadále apelují na dodržování preventivních opatření, jako je například mytí rukou před jídlem nebo očkování.
Epidemie virové hepatitidy A se v tuzemsku začala šířit loni. V Jihomoravském kraji se začala rychle šířit na podzim. Za leden se nakazilo 115 lidí, v únoru hygienici zaznamenali 87 nakažených, v březnu jich přibylo 73. Ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek na dotaz ČTK uvedla, že od počátku roku evidují jedno úmrtí, šlo o staršího muže s onemocněním jater.
Nejzasaženější věkovou kategorií je stále skupina 35 až 54 let. Velká část nakažených jsou lidé bez domova nebo sociálně znevýhodněné osoby. "Z okruhu dospělých osob, často pobývajících na ulici nebo v ubytovnách, se nákaza postupně šíří do majoritní populace, včetně školních i pracovních kolektivů," uvedla Ciupek.
Ke každému případu jsou navázáni lidé, kteří mohou být také nakaženi. "Celkem byla od ledna do března řešena protiepidemická opatření u 1700 osob v rizikovém kontaktu s nemocným z více než 50 školních a pracovních kolektivů. U naprosté většiny z nich se podařilo vzniku jejich onemocnění zabránit včasně podanou postexpoziční vakcinací," dodala Ciupek.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence přenosu zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve a sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.