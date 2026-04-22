Jihomoravští hygienici musí řešit hluk z dopravy v Bosonohách, nařídil soud

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje musí podle rozsudku Krajského soudu v Brně zahájit do 15 dnů řízení o omezení hluku ze silnice, která prochází brněnskou městskou částí Bosonohy a Veselkou, což je součást sousedního Troubska. Vyplývá to z rozsudku z 15. dubna, který je dostupný na úřední desce. V tiskové zprávě o něm informovala advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která u soudu zastupovala obec Troubsko a spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách. Úsilí o řešení hluku trvá již pět let. Hygienici podle mluvčího Zdeňka Kvídery podají kasační stížnost, napsal ČTK.
Žaloba byla podaná už v roce 2022 a doprava na silnici druhé třídy, jež je souběžná s dálnicí D1, je čím dál hustší. Často slouží také jako alternativa v případě, když je dálnice neprůjezdná, nebo jsou na ní pomalu se pohybující kolony.
Soudy ve sporu rozhodovaly už pětkrát a krajský soud v Brně vydal ve věci již třetí rozsudek. Nejvyšší správní soud předchozí rozhodnutí mezitím dvakrát zrušil a vrátil věc k novému projednání vždy s požadavkem na pečlivější posouzení konkrétních otázek. Jedná se například o to, zda byly správně stanoveny hlukové limity nebo zda k jejich překračování dochází na celém dotčeném území, či jen na jeho části.
Nyní soud konstatoval, že nečinnost hygieniků byla nezákonná. "Žalovaný pochybil, když vycházel z nesprávně stanovených hygienických limitů, pročež nesprávně vyhodnotil, že provozovatel pozemních komunikací neporušuje povinnost mu stanovenou zákonem," uvedl soud v rozsudku.
Starostka Troubska Markéta Bobčíková (Nezávislí spol. pro Troubsko) doufá, že se hygienici začnou situací konečně zabývat. "Hluk z dopravy zásadním způsobem znepříjemňuje život. Doufáme, že hygiena po letech průtahů přestane hledat další výmluvy a důvody, proč není možné problém řešit. Částečným řešením je dokončení opravy úseku silnice vedoucí přes Veselku a omezení tranzitu nákladní dopravy s důslednou kontrolou jejího dodržování, případně protihlukové úpravy a snížení rychlosti," uvedli Bobčíková a starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).
Podnět hygiena dostala už v roce 2021, ale odmítla ho. Uvedla, že hlukové limity doprava nepřekračuje. Počítala totiž s takzvanou starou hlukovou zátěží, která limity výrazně navyšuje. Soud uvedl, že korekci starou hlukovou zátěží nemohli hygienici použít, protože hluk v lokalitě po roce 2001 prokazatelně vzrostl o více než dva decibely. Hygienická stanice tak celou dobu porovnávala naměřený hluk s nesprávně stanovenými limity. "Soud odmítl i argument hygienické stanice, že řízení o omezení hluku nelze vést u silnic, protože lidově řečeno nejdou vypnout. Podle soudu zákon zdroje hluku tímto způsobem nerozlišuje a hygienická stanice musí hledat rovnováhu mezi ochranou zdraví a provozem po komunikací," shrnul advokát žalobců Pavel Černý.