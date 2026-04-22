Jihomoravští hygienici musí řešit hluk z dopravy v Bosonohách, nařídil soud

Autor: ČTK
  13:58aktualizováno  13:58
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje musí podle rozsudku Krajského soudu v Brně zahájit do 15 dnů řízení o omezení hluku ze silnice, která prochází brněnskou městskou částí Bosonohy a Veselkou, což je součást sousedního Troubska. Vyplývá to z rozsudku z 15. dubna, který je dostupný na úřední desce. V tiskové zprávě o něm informovala advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která u soudu zastupovala obec Troubsko a spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách. Úsilí o řešení hluku trvá již pět let. Hygienici podle mluvčího Zdeňka Kvídery podají kasační stížnost, napsal ČTK.

Žaloba byla podaná už v roce 2022 a doprava na silnici druhé třídy, jež je souběžná s dálnicí D1, je čím dál hustší. Často slouží také jako alternativa v případě, když je dálnice neprůjezdná, nebo jsou na ní pomalu se pohybující kolony.

Soudy ve sporu rozhodovaly už pětkrát a krajský soud v Brně vydal ve věci již třetí rozsudek. Nejvyšší správní soud předchozí rozhodnutí mezitím dvakrát zrušil a vrátil věc k novému projednání vždy s požadavkem na pečlivější posouzení konkrétních otázek. Jedná se například o to, zda byly správně stanoveny hlukové limity nebo zda k jejich překračování dochází na celém dotčeném území, či jen na jeho části.

Nyní soud konstatoval, že nečinnost hygieniků byla nezákonná. "Žalovaný pochybil, když vycházel z nesprávně stanovených hygienických limitů, pročež nesprávně vyhodnotil, že provozovatel pozemních komunikací neporušuje povinnost mu stanovenou zákonem," uvedl soud v rozsudku.

Starostka Troubska Markéta Bobčíková (Nezávislí spol. pro Troubsko) doufá, že se hygienici začnou situací konečně zabývat. "Hluk z dopravy zásadním způsobem znepříjemňuje život. Doufáme, že hygiena po letech průtahů přestane hledat další výmluvy a důvody, proč není možné problém řešit. Částečným řešením je dokončení opravy úseku silnice vedoucí přes Veselku a omezení tranzitu nákladní dopravy s důslednou kontrolou jejího dodržování, případně protihlukové úpravy a snížení rychlosti," uvedli Bobčíková a starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).

Podnět hygiena dostala už v roce 2021, ale odmítla ho. Uvedla, že hlukové limity doprava nepřekračuje. Počítala totiž s takzvanou starou hlukovou zátěží, která limity výrazně navyšuje. Soud uvedl, že korekci starou hlukovou zátěží nemohli hygienici použít, protože hluk v lokalitě po roce 2001 prokazatelně vzrostl o více než dva decibely. Hygienická stanice tak celou dobu porovnávala naměřený hluk s nesprávně stanovenými limity. "Soud odmítl i argument hygienické stanice, že řízení o omezení hluku nelze vést u silnic, protože lidově řečeno nejdou vypnout. Podle soudu zákon zdroje hluku tímto způsobem nerozlišuje a hygienická stanice musí hledat rovnováhu mezi ochranou zdraví a provozem po komunikací," shrnul advokát žalobců Pavel Černý.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Ve Faunaparku se chystají oslavit čarodějnice a nejen jejich Filipojakubskou noc

Rej čarodějnic.

Filipojakubská noc aneb nedělní čarodějnice pro nejmenší 2026.

23. dubna 2026

V Podbořanech funguje speciální poradenská služba pro rodiče nemocných dětí

Zpráva z vašeho okresu

Poté, co v Podbořanech na Lounsku naráz ukončily praxi všechny tři pediatričky a zhoršila se dostupnost zdravotní péče pro děti, otevřela místní radnice speciální poradenskou službu.

23. dubna 2026  6:59

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:22

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

zubař - ilustrační

Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

23. dubna 2026  5:59

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu...

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

23. dubna 2026  5:59

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Svatý Jan pod Skalou

Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat...

23. dubna 2026  5:59

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Aukce (ilustrační foto)

Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

23. dubna 2026  4:59

Na mosteckém hradě Hněvín se opět otevře Kelleyho expozice

Hrad Hněvín

Expozice věnovaná alchymistovi Edwardu Kelleymu se na mosteckém hradě Hněvín otevře po delší odmlce.

23. dubna 2026  4:59

Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na...

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na Ústecku je u konce. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, nechalo rybník odbahnit, upravit korunu hráze a vybudovat...

23. dubna 2026  4:59

