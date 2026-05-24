Jihomoravští kempaři zlepšují zázemí pro karavanisty, poptávka roste

Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádějí ke karavanovým stáním sítě, aby jejich uživatelé měli komfort, na který jsou zvyklí. Snaží se také některé činnosti, u nichž to jde, maximálně automatizovat, protože sehnat sezonní pracovníky je čím dál náročnější, vyplývá z odpovědí pro ČTK.
Pavel Svoboda z Vranovské pláže rostoucí poptávku přisuzuje tomu, že za covidu si mnoho lidí obytné auto či karavan koupilo, vznikly půjčovny a části lidí vyhovuje nezávislost tohoto druhu cestování. "Je to poznatek, který jako provozovatelé kempů sdílíme. Takže se přizpůsobujeme. Zvýšili jsme počet míst a přivedli k nim elektřinu, výlevku šedé vody a mají i wifi. Každé místo má zhruba 100 metrů čtverečních," řekl Svoboda. Nových míst je pro letošek 21.
Majitelé karavanů jsou podle Svobody už zvyklí rezervovat si místo v kempu od poloviny června, protože v sezoně je problém ho najít. Někdy lidé volají i měsíc dopředu, ale zkouší to i na poslední chvíli a přizpůsobují se možnostem. "Spousta lidí začala jezdit na dvě tři noci, ale není to tak, že by měli kratší dovolenou, ale třeba jsou za týden či dva na více místech," všiml si Svoboda.
V kempu ve Strážnici si karavanisté místo rezervovat nemusí, protože stání pro ně je přes 300. "Ale je pravda, že karavanistů je už více než zájemců o chatky. Máme rozdělaný projekt na stavbu dalších míst, větších a luxusnějších, kde bude elektřina, pitná voda i výlevka na šedou vodu. Řešíme různá povolení a je to náročné, že si myslím, že je nebudeme mít k dispozici ještě ani příští rok," řekl ČTK provozovatel Miroslav Zubalík.
Trend zkracování pobytů ovlivnil pravidla tohoto kempu tak, že už ani na léto není nutné si rezervovat pouze týdenní pobyty. "Těm, kteří je chtějí a udělají si rezervaci s předstihem, se snažíme vyjít vstříc a mají to levnější," řekl Zubalík. Na červenec a srpen zatím rezervují pouze týdenní pobyty v Campu Bítov na Znojemsku. "Ale když si někdo zavolá na poslední chvíli a máme volno, tak samozřejmě přijet může," říká provozovatelka Kristina Muchová.
Se zkracováním pobytu se ale pojí další trend, a to je prodlužování sezony. Poptávka je už od časnějšího jara, některé kempy otevírají už na Velikonoce, a protahuje se do podzimu. Některé kempy jsou otevřené až do konce října. Na Bítově obvykle zavírali 15. září, ale letos se chystají zavřít až v říjnu. "Zatím nemáme stanoveno přesně kdy, ale určitě sezonu prodloužíme," potvrdila Muchová. Zájem o kempy se však stále řídí především počasím. Mimo letní prázdniny je stále dostatečně velký zájem škol či firem.
Provozovatelé také hovoří o tom, že je těžší sehnat sezonní pracovníky, proto se snaží automatizovat, co jde. Například recepci v některých hodinách, rezervace pobytů, ale například i vybavení kempu různými prodejními automaty, ať už na nápoje, potraviny, nebo koupací potřeby.
Ceny většinou provozovatelé nezvyšovali, nejvýše o několik procent. "Cenu jsme upravili tam, kde je za službou lidská práce, která zdražuje nejvíce. Jde například o chatky, které je potřeba uklízet. Ale stanová místa či karavanová jsme nezdražovali," řekla Muchová.