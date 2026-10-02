Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu

Jihomoravští policisté nedaleko hranic ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na celoevropský tuningový sraz. Jednomu odebrali osvědčení o registraci vozu kvůli neschváleným úpravám, druhý, sedmnáctiletý, jel bez řidičského průkazu. Policie o tom dnes odpoledne informovala na síti X. V Praze a Brně se má dnes a v sobotu uskutečnit nelegální sraz až tisíců upravených aut "Europe illegal season end 2026".
"Ne všichni účastníci dnes dorazí na sraz. Dvěma cizincům jízdu ukončili jihomoravští policisté kousek za hranicemi. První přišel o osvědčení o registraci z důvodu neschválených úprav a druhý neměl za volant vůbec usednout. Ve svých sedmnácti totiž ještě nevlastní řidičský průkaz," uvedla policie.
Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou od čtvrtka především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy. Největší nápor aut projíždějících přes Jihomoravský kraj směrem do Prahy očekává policie právě dnes. V Praze pak budou nasazeny stovky policistů. Mluvčí pražské policie Jan Daněk dříve upozornil, že akce může zkomplikovat dopravu. "Je možné, že budeme muset dělat i nějaké uzavírky," řekl ČTK. Vyzval řidiče, aby nejezdili do hlavního města, pokud to není nutné.
V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. "Pod dohledem budou kromě hlavních komunikací také odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde lze předpokládat krátkodobé shromažďování účastníků," uvedl jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka.
Policisté se zaměřují na bezpečnost silničního provozu a dodržování předpisů. „Chceme důsledně řešit jednání, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu nebo narušuje veřejný pořádek. To se týká například nepovolených závodů, nebezpečných jízdních manévrů, blokování komunikací či nebezpečných neschválených úprav vozidel,“ uvedl vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek.
Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán již dříve informoval, že policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření po celé České republice. V terénu budou hlídky mobilní jednotky cizinecké policie, dálniční oddělení i speciální jednotky dohledu, situaci má ze vzduchu monitorovat vrtulník s termovizí a drony. Pro případ zásadního narušení pořádku jsou v pohotovosti také policisté ze speciálních pořádkových jednotek.