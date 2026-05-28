Jihomoravští radní dnes udělili tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby

Jihomoravští radní dnes udělili třem lidem titul Mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získala Věra Častová za výrobu a vázání obřadních pokrývek hlavy, Irena Rajsiglová za šití krojových kožichů a košíkář František Kresl. Ocenění si převezmou 9. srpna při Národopisném festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích, oznámil kraj v tiskové zprávě.
"Tradiční řemesla jsou nedílnou součástí identity našeho regionu. Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby udělujeme lidem, kteří tyto jedinečné dovednosti nejen ovládají, ale také je aktivně předávají dál a udržují je živé pro budoucí generace. Všechny tři oceněné osobnosti toto naplňují beze zbytku," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči František Lukl (STAN).
Věra Častová z Velké nad Veličkou na Hodonínsku se věnuje tradiční výrobě a obnově obřadních pokrývek hlavy na Horňácku. Odmalička nahlížela pod ruce své babičky a koncem 90. let minulého století výrobu převzala. Od té doby vyrobila asi 50 kompletů, takzvaných hladění.
Irena Rajsiglová z Kyjova na Hodonínsku patří mezi poslední specialistky na šití krojových kožichů. Pro kožešnickou profesi se rozhodla již na základní škole. Spolupracuje s muzei i dalšími odborníky.
Košíkář František Kresl z Velkých Opatovic na Blanensku se pletení košů a dalších výrobků z proutí věnuje přes 50 let. Navazuje na košíkářskou tradici jižní Moravy, výrobky z proutí i opravuje a řemeslo předává dětem i veřejnosti.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby kraj uděluje od roku 2012. Dosud ho obdrželo 44 osobností. Je určen lidem, kteří ovládají tradiční řemesla, předávají je dalším generacím a aktivně je prezentují veřejnosti. Kraj ho uděluje pouze v oborech, které jsou ohrožené nebo jim hrozí zánik.