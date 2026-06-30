Jihomoravští záchranáři vyjížděli v pondělí k rekordním 437 událostem

Jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit jeden i více prostředků, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Dosavadní nejvyšší počet událostí, ke kterým záchranáři vyjížděli, zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383.
"Z tohoto rekordu pochopitelně nemáme radost, je to mimořádně vysoké číslo. Odhadujeme, že až polovina výjezdů nějakým způsobem souvisela s extrémními teplotami," uvedla ředitelka jihomoravské záchranné služby Hana Součková. Záchranáři ošetřovali lidi s kolapsy, úpaly, ale také úrazy.
Vysoké teploty přetrvávají na jihu Moravy několik dní. V pondělí nejvyšší teplotu meteorologové naměřili ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 39,1 stupně Celsia. "Především pro seniory a chronicky nemocné lidi je to velký nápor na organismus. Chtěla bych tímto poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, ustáli to se ctí, nasazení bylo obrovské, v podstatě se nezastavili. Některé dny jsme přidávali posádky do výjezdu, ale posilovali jsme i dispečink," řekla Součková.
Teploty dosahující 33 až 36 stupňů očekávají meteorologové i dnes. Večer by mělo přibývat oblačnosti, mohou se tvořit přeháňky a bouřky. Ty mohou být silné s přívalový deštěm a kroupami.