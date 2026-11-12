Moravské zemské muzeum představí tvorbu ilustrátora Čapka z posledních let

Výstavu ilustrací s motivy starých mýtů, středověkých legend i pohádek otevře v pátek v Dietrichsteinském paláci Moravské zemské muzeum. Představuje tvorbu výtvarníka Jindry Čapka za posledních sedm let, například ilustrace k Pinocchiovým dobrodružstvím nebo k pohádce Zdeňka Svěráka Čerti nejsou. Třiasedmdesátiletý Čapek se po emigraci z Československa významně prosadil v německy mluvících zemích, řekl dnes novinářům kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.
Návštěvníci na výstavě uvidí také ilustrace k převyprávění české pověsti o Krokových dcerách Tisíc let samoty od Terezy Dobiášové, k trilogii Tromby od Davida Jana Žáka nebo k didaktické knize Ivony Březinové Xylofon pro ufona.
"Jindra Čapek každou knihu nejprve důkladně pročte a tužkou podtrhává pasáže, které ho zaujmou jako ty nejvhodnější k výtvarnému zpracování. Nemá příliš v lásce počítače a jeho ilustrace od začátku do konce vznikají na papíře jeho vlastní rukou," uvedl Prokůpek. Výtvarníkův styl je podobný středověkým iluminacím. Ilustrátor se také někdy vrací k už publikovaným pracím a s časovým odstupem do nich doplňuje další detaily.
"Jindra Čapek oslovuje i tím, že často čerpá výtvarné podněty přímo z doby, do níž je příběh zasazen, ze soudobého výtvarného umění i módy. Jeho obrázky mají silnou, nenapodobitelnou atmosféru, která se proměňuje s ohledem na konkrétní ilustrovaný text," uvedl generální ředitel muzea Jiří Mitáček.
Čapek emigroval z Československa v roce 1969 v 16 letech a absolvoval výtvarná studia ve Švýcarsku a Německu. Knihy s jeho ilustracemi vyšly v překladu ve 25 jazycích. Po sametové revoluci se vrátil do vlasti a nyní žije a tvoří v Českém Krumlově. Za kariéru ilustroval na 80 knih různých žánrů.