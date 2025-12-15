Bojovník s hlukem v Brně to přehnal. Najedu autem do lidí, volal na policii

Už dlouhé roky vystupuje Jiří Novák bydlící na náměstí Svobody v centru Brna proti akcím, které ho ruší svým hlukem. Do hudebních vystoupení třeba pouštěl sirénu, soudil se a nahlašoval konání svých fiktivních shromáždění, aby zabránil pořádání jiných akcí. Letos v létě však zašel příliš daleko, když v telefonátu na policii vyhrožoval, že autem najede do davu lidí. Soud mu za to uložil peněžitý trest.
Mezi oblíbené kratochvíle, které Vojtěch Toman pořádá, jsou karaoke setkání na různých místech. V tomto případě na brněnském náměstí Svobody.

Novák ztratil nervy 9. července večer, kdy se u Morového sloupu na náměstí Svobody konalo karaoke spadající do série akcí Game of Life. O jeho počínání informoval server Novinky, podle nějž Novák nejprve policistům na lince 158 popsal situaci a poté začal vyhrožovat.

„Už jsem zvažoval, že bych třeba vzal auto a projel těma lidma. Když nebude policie schopna zasáhnout, tak bohužel mně už fakt nic jiného nezbývá. Opravdu od toho auta už nejsem daleko, takže posečkám pár minut, a ať mně někdo sdělí, jak to vypadá,“ hlásil do telefonu.

Tohle už bude běžné, říká muž, který do koncertu na náměstí pustil sirénu

Novákovo jednání se dostalo až k brněnskému městskému soudu, který jej podle zjištění Novinek potrestal za násilí proti skupině osob peněžitou sankcí 52 500 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Jedná se o další z dlouhé série konfliktů, v nichž muž bydlící v domě přímo na centrálním brněnském náměstí vystupuje. Už v roce 2018 pustil ze svého bytu hlasitou sirénu do vystoupení amerického kytaristy, podobný kousek pak několikrát zopakoval. A to i při pěveckém vystoupení dětí.

17. července 2018

Následně začal nahlašovat desítky svých údajných shromáždění na náměstí, čímž chtěl narušit pořádání jiných akcí.

Hluk má negativní vliv na zdraví, stěžuje si Novák

Novák se ohání tím, že Brno nerespektuje rozhodnutí soudu, který stanovil povolenou hranici hluku.

„Neustálý rušivý hluk má prokazatelný negativní vliv na zdraví a pohodu bydlení obyvatel města, je tedy třeba jej regulovat. Brno ovšem nemá žádnou regulaci hodnot hluku, přestože jiná velká města ji často mají nebo problematiku řeší jinak. Některá zakázala v bytové zóně jakoukoliv hudební produkci, včetně buskingu, jiná regulují časové období, kdy je hluk povolen, a úrovně hluku. Jako obyvatelé náměstí Svobody jsme rušeni hlukem z kulturních i sportovních akcí, například koncerty doprovázejícími vánoční trhy,“ popisoval letos v březnu pro iDNES.cz

Situace se podle něj zhoršuje. „Akce trvají více dní než v minulosti, jejich hlučnost je v podstatě stále stejná. Radnice povoluje provoz i po desáté večer. Z programu kulturních akcí se vytrácí kultura, například při vánočních trzích jsou pořádány i techno koncerty, na náměstí probíhají i nejrůznější sportovní akce,“ poukazoval Novák, který se domáhá náhrady nemajetkové újmy kvůli letitému konání hlučných akcí ve výši pět milionů korun.

Za červencové výhrůžky se však podle vyjádření pro Novinky stydí. Vysvětlil je tím, že mu ujely nervy.

