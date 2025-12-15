Brněnský radní končí v SOCDEM. Čekal jsem stopku bolševickému experimentu, říká

Marek Osouch
  15:32aktualizováno  15:32
Přestože byl Jiří Oliva celostátním místopředsedou SOCDEM, v říjnových volbách dal svůj hlas hnutí ANO, protože se neztotožnil s kandidaturou své strany pod hlavičkou Stačilo! Po výsledku víkendového sjezdu sociálních demokratů avizuje, že ve straně brzy skončí. „Je už úplně mrtvá, tohle byl poslední hřebíček do rakve,“ říká radní Brna.
Radní Brna za SOCDEM Jiří Oliva, který byl do sněmovních voleb 2025 celostátním místopředsedou strany.

Jiří Oliva čekal, že po neúspěchu projektu Stačilo! ve sněmovních volbách se SOCDEM s tímto formátem rozejde. Zvolením Jiřího Nedvěda, který byl jednou ze tří hlavních tváří sociální demokracie ve Stačilo!, do pozice předsedy se však podle něj tento směr spíš utvrdil.

„Toto už nerozchodím. Ta strana zmutovala do něčeho, s čím už nemám nic společného. Čekal jsem jasnou stopku bolševickému experimentování, že se strana s touto bláznovinou rozejde,“ řekl iDNES.cz Oliva, který byl členem sociální demokracie 27 let.

Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny

Nedvěd tvrdí, že spolupráce se Stačilo! byla pragmatickým rozhodnutím, které se týkalo pouze jedněch voleb. „Jak se ukázalo, do budoucna to v této podobě není příliš perspektivní,“ pronesl před pár dny.

Na odchodu jsou i brněnští starostové

Brno patří k místům, kde má SOCDEM navzdory své všeobecné krizi dál vliv a podíl na moci. V čele s Olivou na pozici radního je součástí vedení města, úspěšnější je pak v městských částech, kde má hned tři starosty – v Řečkovicích Marka Viskota, ve Slatině Jiřího Idese a v Líšni Břetislava Štefana. Všichni tři však patřili ke kritikům paktu s komunisty, takže je možné, že stejně jako Oliva stranu opustí.

„Nedokážu si představit, že bych pod značkou SOCDEM kandidoval v komunálních volbách na podzim v příštím roce,“ hlásí řečkovický starosta a brněnský zastupitel Viskot.

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

„Sjezd bohužel stvrdil směr vedení strany, který jsem kritizoval. Já už nemám, jak straně pomoci. V řádu několika týdnů vystoupím,“ oznamuje starosta Slatiny a šéf brněnské organizace SOCDEM Ides.

Nadřízená jihomoravská organizace strany už zhruba půl roku vedení vůbec nemá. Naposledy jí šéfoval Štefan, starosta Líšně a rovněž městský zastupitel. Ten ohledně své budoucnosti na dotaz iDNES.cz nereagoval. Vzhledem k tomu, jaké názory zastává, se však příliš nedá očekávat, že by ve straně zůstal.

Už dříve v ní skončil starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl, který ve sněmovních volbách kandidoval za Motoristy.

V Chebu hořel bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu v pondělí hořela budova bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a objekt prohledávali. Je v havarijním stavu a dlouhodobě jej využívají bezdomovci.

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  14:48

Koalice v Libereckém kraji se dohodla na podmínkách zvolení nového náměstka

ilustrační snímek

Koalice Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a Spolu se dohodla na podmínkách zvolení nového náměstka hejtmana, který v čele resortu dopravy nahradí Jana Svitáka...

15. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  13:14

Na Ořechovku se po desítkách let vrátilo kluziště. Podívejte se, kdy je otevřeno

Kluziště na Ořechovce

Na Macharově náměstí v areálu Besedy Ořechovka vyrostlo kluziště, které bude veřejnosti k dispozici minimálně do konce února. Podívejte se, kdy je ledová plocha otevřena.

15. prosince 2025  14:40

