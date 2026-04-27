Jiřikovský z bitcoinové kauzy podal proti usnesení o ponechání ve vazbě stížnost

Tomáš Jiřikovský podal stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude krajský soud. ČTK to dnes řekl mluvčí městského soudu Zdeněk Jiří Skupin. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ale letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní ho stíhají i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Městský soud 16. dubna rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vazbě, muž je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou od loňského srpna. Shodou okolností rovněž 16. dubna rozhodoval ve věci i krajský soud, když zamítl stížnost Jiřikovského proti rozhodnutí městského soudu z března, řekla dnes ČTK mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.
Městský soud ponechal Jiřikovského ve vazbě 16. dubna z obou důvodů, jak navrhoval žalobce. Šlo o obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Jiřikovského do vazby poslal loni 17. srpna a v polovině prosince ji prodloužil. Obviněný si proti ponechání ve vazbě podal podle Skupina stížnost, usnesení je tedy nepravomocné. Belkovová uvedla, že krajský soud ji dosud neeviduje.
Městský soud ale 11. března rozhodoval také o samostatné žádosti Jiřikovského o propuštění z vazby - zamítl ji. "Bylo rozhodováno bez nařízení vazebního zasedání," uvedl Skupin. Doplnil, že obviněný proti tomu také podával stížnost. Belkovová řekla, že tuto stížnost krajský soud zamítl právě 16. dubna.