Jiřikovský z bitcoinové kauzy podal proti usnesení o ponechání ve vazbě stížnost

Autor: ČTK
  11:01aktualizováno  11:01
foto: Metro.cz

Tomáš Jiřikovský podal stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude krajský soud. ČTK to dnes řekl mluvčí městského soudu Zdeněk Jiří Skupin. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ale letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní ho stíhají i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Městský soud 16. dubna rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vazbě, muž je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou od loňského srpna. Shodou okolností rovněž 16. dubna rozhodoval ve věci i krajský soud, když zamítl stížnost Jiřikovského proti rozhodnutí městského soudu z března, řekla dnes ČTK mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Městský soud ponechal Jiřikovského ve vazbě 16. dubna z obou důvodů, jak navrhoval žalobce. Šlo o obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Jiřikovského do vazby poslal loni 17. srpna a v polovině prosince ji prodloužil. Obviněný si proti ponechání ve vazbě podal podle Skupina stížnost, usnesení je tedy nepravomocné. Belkovová uvedla, že krajský soud ji dosud neeviduje.

Městský soud ale 11. března rozhodoval také o samostatné žádosti Jiřikovského o propuštění z vazby - zamítl ji. "Bylo rozhodováno bez nařízení vazebního zasedání," uvedl Skupin. Doplnil, že obviněný proti tomu také podával stížnost. Belkovová řekla, že tuto stížnost krajský soud zamítl právě 16. dubna.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Češi pijí nejméně piva v historii. Ve statistikách roste ale překvapivý vítěz

Dobrou chuť!

Češi loni vypili nejméně piva v historii samostatné země. Tuzemské pivovary hlásí pokles výroby i exportu, zatímco jedinou rostoucí kategorií zůstává nealkoholické pivo. Výrazné změny pocítily...

28. dubna 2026  15:30

Mezinárodní den Fabryho choroby: Včasná diagnóza může ochránit nejen pacienta, ale i celou rodinu

28. dubna 2026  15:26

Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i...

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil...

28. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:22

Jako před válkou. Opava hledá nové zázemí pro divadlo, zvažuje dostavbu v centru

Budova Slezského divadla na Horním náměstí v Opavě

Zásadní proměna nejužšího jádra města se právě skloňuje v Opavě. Kousek od právě vrcholící demolice Slezanky, na jejímž místě vzniknou bytové domy, hotel a kulturní sál, představitelé města zvažují i...

28. dubna 2026  15:22

Svitavy by chtěly na podzim zahájit stavbu muzea mechanických betlémů

ilustrační snímek

Svitavy by chtěly na podzim zahájit dlouho připravovanou stavbu muzea mechanických betlémů. Radnice čeká na výsledek výběrového řízení na stavební firmu,...

28. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Moravská zemská knihovna získala darem ojedinělý rukopisný zpěvník z 18. století

Moravská zemská knihovna získala jako dar od sběratele ojedinělý zpěvník z poloviny 18. století. Rukopis nadepsaný Cantilenae diversae, tedy rozličné písně...

28. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Sezona vodních sportů a odpočinku u vody se pomalu a jistě blíží, i když prozatím duben jako proměnlivý měsíc přináší chvíli slunce a teplo a v noci i z rána naopak chlad, přesto se u ostrova Žofín...

vydáno 28. dubna 2026  15:04

Sezona vodních sportů a odpočinku u vody se pomalu a jistě blíží, i když prozatím duben jako proměnlivý měsíc přináší chvíli slunce a teplo a v noci i z rána naopak chlad, přesto se u ostrova Žofín...

vydáno 28. dubna 2026  15:03

Zaniklá osada u hranic na Tachovsku ožije vyprávěním pamětníků a historiků

ilustrační snímek

Zaniklá horská osada Helldroth (Pastvina) v Českém lese na Tachovsku ožije vyprávěním zapomenutých příběhů i vyznačením zaniklých budov s historií jejich...

28. dubna 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Některé obce v hradeckém kraji připravují připomínky k větrným elektrárnám

ilustrační snímek

Většina obcí v Královéhradeckém kraji se s návrhem zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren teprve seznamuje. Některé zvažují plán připomínkovat,...

28. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  13:20

V novojičínské místní části Straník začala oprava vodojemu, potrvá čtyři měsíce

ilustrační snímek

V novojičínské místní části Straník se začal opravovat vodojem, jehož součástí je akumulační nádrž a armaturní komora. Za renovaci vodojemu a montáž systému,...

28. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

