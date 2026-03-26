„Dron zaznamenal například i šoféra pick-upu, který jel deset sekund po rozsvícení červeného signálu na semaforu. Krátce nato byl zastaven hlídkou na druhé straně stavby, ani výmluva, že jel na žlutou, cizinci nepomohla. Záběry ze vzduchu totiž mluvily jasně,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Aby policista šoférovi skutečně dokázal, že jeho nebezpečné jednání za volantem natočil dron, nechal ho vystoupit a prstem na stroj ve výšce ukázal. A podivovali se i další, když je hlídka na konci opravovaného úseku zastavila.
Cizinec totiž nebyl jediným, kdo nerespektoval semafor umístěný kvůli kyvadlovému provozu. Bez skrupulí jezdili na červenou i jiní řidiči. Například na jednom ze záběrů je vidět, že si z ní nic nedělají nejméně čtyři šoféři za sebou.
„Jenže podobný spěch se rozhodně nemusí vyplatit. Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5,5 tisíce korun, ve správním řízení až 25 tisíc a navíc šest trestných bodů. Sankce ale nejsou to nejhorší. Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením,“ zdůraznil mluvčí.
Policisté považují jízdu na červenou za jedno z nejnebezpečnějších jednání za volantem. „Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a body, ale hlavně zdraví a životy všech účastníků silničního provozu,“ upozornil Vala.