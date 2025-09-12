Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Autor: mos
  17:42aktualizováno  17:42
Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u opravovaného mostu, kde je zavedený kyvadlový provoz.

Jeden z motoristů už zpomaloval, když před sebou na semaforu uviděl červenou. Řidič dodávky za ním ale jedenáct sekund po rozsvícení tohoto signálu nedbal, auto před sebou objel a spěchal na druhou stranu mostu.

Tam ho okamžitě zastavili policisté a muž za volantem hned věděl proč. „Kam pospícháte?“ ptal se policista hříšníka. „Domů,“ odpověděl šofér, jemuž se tak cesta kvůli provinění naopak protáhla.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Navíc musí počítat s pokutou. Jak policisté informovali, za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů.

Tento motorista ale nebyl jediným, který nedbal značení. „Natvrdo červená, úplně plná palba. Předjel auto, které tady stálo na červenou,“ hlásí policista, který v autě sleduje provoz u mostu. Situace stejně jako ta předchozí je zachycená i na videu.

Policisté upozorňují, že kromě sankcí jde především o to, co svým chováním takto bezohlední šoféři způsobí. „Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením,“ poznamenal policejní mluvčí Petr Vala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

V parku u Chodovské tvrze začaly Dny Prahy 11 pestrým kulturním programem a ukázkami činnosti místních sportovních, uměleckých a volnočasových klubů. Nechybí ani pouťové atrakce a velký výběr...

vydáno 12. září 2025  19:12

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:52

Heřmánkovice

V Heřmánkovicích nedaleko Broumova byl bagrem poničen německý hřbitov.

vydáno 12. září 2025  18:48

Začalo Pálavské i Znojemské vinobraní, míří na ně desítky tisíc lidí

Otevřením prodejních stánků v centru Mikulova i Znojma dnes odpoledne začaly dvě největší vinařské akce roku na jihu Moravy. Souběh termínů Znojemského...

12. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického...

12. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Letňanské pivobraní. V kulturním kalendáři městské části Praha 18 je pátek 12. září 2025 a následná sobota vyhrazena pivobraní. Kromě dobrého moku návštěvníky čeká bohatý kulturní program, který...

vydáno 12. září 2025  18:11

Na Českobudějovicku se srazila dvě auta, jeden člověk při nehodě zemřel

U Sedlce na Českobudějovicku se srazila dvě auta. Při nehodě zemřel člověk, další dva jsou těžce zranění. Sinice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem je...

12. září 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

V Brně vzniká seriál o atletce Koubkové, ve 30. letech se stala mužem

Režisér Dan Wlodarczyk začal v Brně natáčet seriál Rekordwoman, který vypráví příběh úspěšné české atletky Zdeny Koubkové. Ta otevřeným přiznáním...

12. září 2025  15:51

Česká Skalice

Barunčina škola v České Skalici.

vydáno 12. září 2025  17:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První deka mne trápila rok, říká lektorka patchworku, staré techniky šití

Patchwork je prastará textilní technika. Ženy s její pomocí zachraňovaly látky z roztrhaného oblečení a šily z nich přehozy. Dnes je to koníček, a vznikají tak často i umělecká díla. Jihočeské...

12. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně...

12. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.