Jižní Morava se dál potýká se žloutenkou, v dubnu přibylo 60 nakažených

Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíc se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnili jihomoravští hygienici na webu. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, především na řádné mytí rukou před jídlem.
Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim. Za letošní leden se nakazilo 115 lidí, v únoru hygienici zaznamenali 87 nakažených, v březnu jich přibylo 73. "I když v posledních týdnech dochází k mírnému poklesu počtu případů, riziko nákazy nadále trvá, a to zejména s ohledem na počínající sezónu spojenou s četnými venkovními aktivitami, venkovní konzumací, školami v přírodě, cestováním, kempováním či letními tábory," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Nákaza je stále nejčastější ve věkové kategorii 35 až 54 let. Asi čtvrtina nemocných jsou lidé bez domova nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. "Z okruhu dospělých osob, často pobývajících na ulici nebo v ubytovnách, se nákaza postupně šíří do majoritní populace, včetně školních i pracovních kolektivů," sdělila Ciupek.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být také nakaženi. Tyto případy hygienici trasují a podávají jim postexpoziční vakcínu, která má za úkol zabránit vzniku onemocnění. Od začátku roku vakcínu podali téměř 2000 lidí. "U naprosté většiny osob v rizikovém kontaktu se podařilo včasně podanou postexpoziční vakcinací vzniku jejich onemocnění zabránit," dodala Ciupek.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence přenosu zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve a sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.