Senzor odhalí problémy ve vozovce. Silničáři už ji nemusí prohlížet jen očima

Podle Roberta Pinkase ze společnosti VisionCraft má senzorika několik hlavních výhod. „Je neinvazivní – tedy zapojí se do interiéru vozu během pár minut a není nutné s ní po nastartování nijak interagovat. Veškeré informace sbírá automaticky. Druhá výhoda je, že pro detekci poruch nebo jiných dat, které umí sbírat, nejsou zapotřebí ideální podmínky,“ přiblížil Pinkas.

Řešení je podle něj navrženo tak, že senzor detekuje vozovky a jejich okolí v několika autech. Počítá přitom s tím, že zachytí někde nepřesnosti, ale zároveň se umí sám poučit, a čím častěji se s ním jezdí, tím je přesnější a zdokonaluje se.

Z pohledu silničářů se také hodí, že se o zařízení nemusí nijak starat, je bezúdržbové. „Malá krabička se nainstaluje za stínítko spolujezdce a kamerka na čelní sklo. Napájení je z přípojky uvnitř vozu, aktivuje se nastartováním motoru. Řidič nemusí řešit vůbec nic, vše se zapne automaticky. Provoz je nepřetržitý, pokud vůz nezastaví,“ popsal Pinkas.

Finální výstup z informací zachycených senzorem je ve formě grafiky nebo mapy. Součástí pomyslného hlášení je i sada fotografií s vyznačením místa poruchy. Silničáři tak dostávají kompletní záznam o diagnóze vozovky, místě a četnosti výskytu.

S testováním zařízení jsou spokojeni. Souhrnné výsledky budou zhruba do dvou měsíců. „Vyhodnocení už teď vidím velmi pozitivně a pevně doufám, že budeme senzory v naší práci dále využívat. Vzhledem k tomu, že je v Brně veletrh Urbis, chtěli jsme se s touto chytrou technologií pochlubit i jiným správcům, myslíme si, že umělá inteligence má prostor i u nás,“ uvedl náměstek ředitele krajských silničářů Milan Macháček.

„V rámci těchto senzorů jsme v úplném začátku, vlastně jsme i překvapeni, co všechno jsme díky takto malé věcičce schopni detekovat,“ dodal Macháček. Pokud se senzorika dostane do ostrého provozu, bude se učit a přizpůsobovat potřebám silničářů. Předpokladem je, že by pomáhala s nedostatky značení a přesnou detekcí stavu silnic.

Ty jsou přitom na jihu Moravy dlouhodobě ve špatném stavu. Na látání děr nestačí ani miliardy, které na ně hejtmanství v posledních letech posílá. Například jen letos vyčlení víc než dvě a půl miliardy, což označuje za rekordní částku. Kilometrů rozbitých cest však ani přes takto masivní investice neubývá.

Koneckonců i sám hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vyjádřil nedávno povzdechnutí nad tím, že pouze zásluhou podobně výrazné sumy mohou být všichni rádi, že se situace nezhoršuje a zůstává alespoň zhruba stejná. Příznačné v této souvislosti je, že jen co se tento jihomoravský politik pochlubí seznamem opravovaných silnic v neutěšeném stavu, hned mu lidé na sociálních sítích píšou další úseky, které by si rovněž zasloužily rekonstrukci.