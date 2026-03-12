Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit auta, zvýšit bezpečnost u škol a přidat parkovací místa. A Jugoslávskou to v Brně nekončí, moravská metropole vytipovává další místa pro zklidnění provozu.
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Rušný provoz je každý den v Jugoslávské ulici v brněnských Černých Polích okolo Schreberových zahrádek a dál na sever až ke křižovatce s Provazníkovou. Přitom by měla být spíše klidnější, protože většina dopravy v lokalitě cílí hlavně po souběžné Merhautově, kde je tramvajová trať, stejně jako na paralelně vedoucí Lesnické. Někteří šoféři však Jugoslávskou používají coby zkratku právě proto, aby se nevláčeli za soupravou.

Brzy o tuto možnost přijdou. Radnice Brna-sever, pod niž Černá Pole spadají, připravuje zjednosměrnění od Lesnické až po Provazníkovu. Jde o úsek dlouhý bezmála kilometr.

„Nově se nepůjde rozjet na velkou rychlost, takže ulice bude bezpečnější a klidnější. Jednosměrky by se udělaly spíš cikcak, ne aby byla pouze jedna v celém směru,“ nastiňuje tamní místostarosta pro dopravu Martin Basel (ODS) s tím, že vše musí být prověřeno daty. „Nejprve je proto nutné změřit intenzitu dopravy a prozkoumat dopad na provoz,“ podotýká.

Snaha radnice proto může díky tomu dopadnout i tak, že se bude jedním směrem projíždět pouze v menší části ulice, než se původně zprvu předpokládalo.

Kromě Schreberových zahrádek, kde lidé v klidu odpočívají a děti si hrají na dětském hřišti, se v Jugoslávské nachází třeba i základní a dvě mateřské školy. Zmírnění provozu je proto vítané i právě kvůli dětem. „Řidiči často projíždějí jednosměrnou ulicí mnohem pomaleji, což je bezpečnější i pro chodce,“ potvrzuje mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Zjednosměrnění Jugoslávské zároveň umožní využít jeden pruh pro parkování, což znamená vznik mnoha nových stání nejen pro rezidenty. Dosud se tam parkuje pouze podél jedné strany, kapacita míst by se tak mohla až zdvojnásobit.

Pryč s tranzitem

V hledáčku radnice jsou i další vedlejší ulice v Černých Polích a sousedních Husovicích. Konkrétní Basel zatím být nechce, protože ještě není dohoda v koalici. „Určitě není cílem lidem znepříjemňovat život, naopak chceme ulice zklidnit a tranzit přesunout na hlavní silnice, jako jsou Merhautova, Provazníkova, Drobného, Okružní nebo třída Generála Píky,“ ujišťuje.

Pro zřizování jednosměrek jsou rovněž cyklisté. Ti jimi totiž mohou často projíždět legálně i v opačném směru díky cykloobousměrkám. „Raději využíváme vedlejší ulice, kde jezdí méně aut a provoz je mírnější. Jakékoliv zklidnění v obytných zónách zvyšuje nejen naši bezpečnost. Příjemnější je to třeba i pro maminky s kočárky, když přecházejí silnici,“ míní členka spolku Brno na kole Ivana Tošovská. Jednosměrek je v Brně nyní asi 197 kilometrů.

Kromě pozitiv se s nimi pojí také některá negativa. „Nevýhodou mohou být delší trasy, zrychlování aut či zvýšená zátěž na paralelních ulicích,“ vyjmenovává mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Na některé z těchto aspektů poukazují lidé z Wurmovy a okolí v Masarykově čtvrti. Právě tuto ulici poblíž náměstí Míru chtějí úředníci k nelibosti některých místních zjednosměrnit. Díky modrým zónám se tam dá parkovat po obou stranách, ale průjezd je příliš úzký, takže se protijedoucí auta těžko vyhýbají.

„Z tohoto důvodu záměr chápu, ale na druhou stranu všichni ze začátku Wurmovy nebo k ní kolmé Havlíčkovy budou muset jet dost okolo. Navíc je to žene na náměstí Míru, kde je provoz už dost frekventovaný a pohybuje se tam hodně dětí ze tří škol. K tomu konec Sedlákovy coby příjezdové ulice je dost úzký,“ poznamenává předseda občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský, jenž místním pomohl sepsat námitky.

V tom, že zjednosměrnění by kvůli parkovacím místům nemělo nastat, s nimi souhlasí. „Navíc drtivá většina domů má vlastní garáže nebo sjezd na svůj pozemek, kde může parkovat,“ dodává.

Úvahy o vedení dopravy pouze jedním směrem se týkají i mnohem významnějších ulic. V minulosti jej úředníci prověřovali pro spodní část Veveří, což dnes už není aktuální. Naopak reálně se zabývají možností, že by jednosměrka vznikla v Pekařské po její rekonstrukci, která má začít letos na podzim.

Konkrétně ve vrchním úseku od odbočky do Anenské u fakultní nemocnice po Husovu. Prověřují se oba směry, nahoru i dolů. „Musíme to ale umět ‚vyjezdit‘, abychom nepřevedli dopravu a o sto metrů dál nedošlo ke kolapsu,“ uvědomuje si brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zjednosměrnění Pekařské směrem dolů by znamenalo odklon dopravy do Hybešovy a na křižovatku na Nových sadech, která je už dnes velice vytížená. „Není to ale něco, co bychom neuměli řešit dopravním značením,“ tvrdí Kratochvíl.









