Nákupní centrum v Juliánově chátrá, na jeho místě vyrostou dva devítipatrové domy

Dvanáctipodlažní věžáky dnes ze dvou stran dominují Juliánovskému náměstí. Prostranství s koupalištěm a fontánou je srdcem stejnojmenného nejstaršího sídliště v Brně. Vedle jednoho z paneláků stojí dvoupodlažní nákupní středisko s vinotékou, papírnictvím a dalšími provozovnami.
Letitá budova poslední roky chátrá, příští jaro ji čeká demolice. Na jejím místě postaví developerské firmy Impera develop a PSN dvě devítipatrové budovy se 179 byty. Mají vytvořit přirozený přechod mezi vysokými paneláky a nižšími bytovými domy v okolí.
„Juliánovské sídliště ze šedesátých let minulého století má svou nepopiratelnou velkorysost a kvalitu. Naším cílem nebylo tento koncept jakkoliv narušit, ale naopak jej citlivě rehabilitovat. Novostavba tak jasně definuje prostor náměstí a vytváří mu nový a důstojný protipól. Mezi budovami navrhujeme novou pasáž s obchody, službami a zelení, která lidem podstatně zkrátí cestu ze sídliště přímo do centra dění na náměstí,“ nastiňují architekti Tomáš Rusín a Ivan Wahla z Atelieru RAW.
Obchodní pasáž bude průchozí a spojí severní část sídliště s náměstím, což v současnosti není možné. Lidé musí celé nákupní středisko obejít. V parteru se počítá s prodejnou potravin, přičemž se mluví o řetězcích Albert či Globus, drogerií, restaurací či kavárnou. Prostory pro služby mají zaplnit ordinace, fitness nebo dětská skupina. Židenická radnice, pod niž Juliánov spadá, se zasazuje o komunitní centrum a také knihovnu, čemuž jsou investoři naklonění.
Všechny byty jsou určeny na prodej, jejich dispozice budou různorodé od 1+kk až po 4+kk. Výstavba má začít v posledním čtvrtletí příštího roku, kdy naváže na bourací práce. Kolaudace je v plánu o dva roky později. Aktuálně vzniká dokumentace pro povolení záměru, o nějž se developeři chystají požádat.
V podzemních garážích vznikne 131 parkovacích míst. Tento počet část místních vzhledem k množství bytů považuje za nedostatečný, jeden z nich proto vytvořil petici proti výstavbě dvojice domů. „Vedla by mimo jiné k výraznému záboru nedostatkových veřejných parkovacích míst, nárůstu dopravního zatížení a problémům s kapacitou občanské vybavenosti,“ tvrdí v petici její autor Radim Vašica.
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V odmítavém postoji však zůstal víceméně osamocen, protože pod dokument se dosud podepsalo jen lehce přes 20 lidí. Jiné dříve nesouhlasící místní zřejmě přesvědčilo nedávné veřejné představení projektu, na němž investoři společně s architekty vysvětlovali nejasnosti.
Ve spojitosti s parkováním developeři upozorňují, že jsou nad rámcem požadovaným normami, které ve městě představují Brněnské stavební předpisy platné od poloviny předloňského roku. Oproti starším, striktnějším nařízením pravidla zjemnily.
„Pro naši stavbu předepisují 57 parkovacích stání. Aby ale nová výstavba nezatěžovala okolní ulice parkováním, rozhodli jsme se pro investici do druhého podzemního podlaží a celkem tedy bude k dispozici více než dvojnásobek míst,“ zdůrazňuje ředitel Impera develop František Šudřich.
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Novou výstavbu podporuje židenický starosta Petr Kunc (nez.). „Ve městě se má bydlet. Poptávka po bytech je velká a nové se musí stavět, jinak to nejde. Záměr v Juliánově je v souladu s územním plánem. Požadovali jsme, aby vznikl kvalitní architektonický návrh, projekt fungoval s okolím a rozvíjel jej. Naše podmínky jsou splněny,“ podotýká Kunc s tím, že radnice nicméně o projektu nerozhoduje, protože není účastníkem povolovacího řízení a nemá stavební úřad.
Za příspěvek nerezové vany
Kapacity škol a školek budou podle něj dostatečné a zvládnou pokrýt nárůst nových obyvatel nejen na Juliánovském náměstí, protože městská část připravuje rozšíření stávajících i vznik nových budov pro výuku.
„Co se týče parkování, investoři vybudují dvakrát tolik míst, než stanovují předpisy, což je dobře. Před několika lety jsme měli v plánu postavit na sídlišti parkovací dům, ale místní jej odmítli. Mezitím nový územní plán změnil využití dané plochy, takže musíme prověřit jiné lokality. A náklady jsou dnes významně vyšší,“ uvádí Kunc.
Developeři pošlou městu investiční příspěvek ve výši sedmnáct milionů korun na vylepšení infrastruktury. Peníze najdou využití v bezprostředním okolí výstavby, židenická radnice s nimi počítá na rekonstrukci koupaliště na druhé straně náměstí. Instalují v něm moderní nerezové vany, které výrazně prodlouží životnost bazénu.
Součástí developerského záměru je i kompletní revitalizace veřejných ploch. Zanedbané chodníky a asfaltové plochy nahradí nové povrchy a dlažba. Podél nových domů vznikne široká pěší promenáda, kterou má zvýraznit nově vysázené stromořadí. Zmizí nevzhledná a nebezpečná zákoutí. Proměna čeká i okolní zeleň, doplní ji místa pro odpočinek a relaxaci.