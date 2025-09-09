Páteční řádění divočáků na svém trávníku ještě vzali fotbalisté SK Jundrov jako výzvu. Uspořádali brigádu, během které se pokusili vyhrabané drny vrátit zpět do hlíny a uválet je tak, aby tráva mohla znovu zakořenit.
„Měl jsem radost nejen z toho, že se trávník docela chytal, ale hlavně z přístupu členů oddílu a jejich rodin. Sešlo se nás zde přes šedesát,“ vyprávěl s nadějí v hlase Radim Křivánek, předseda SK Jundrov.
Po pondělním „repete“ v podání skupinky prasat, která se po Jundrově volně pohybuje, už má ale po náladě. Pohled na hřiště, rozryté ještě víc než před čtyřmi dny, je pro něho deprimující. „Člověku se chce brečet,“ přiznává Křivánek.
Přestože se hřiště se svými lidmi snažil zabezpečit, jak to jen šlo, divočákům ve vstupu na plochu nezabránil. „Dali jsme kolem hřiště jak branky, tak pachové ohradníky, což jsou takové smradlavé molitany. Bohužel to vadilo jen lidem v hospodě, prasatům ne. Myslivci nám navíc řekli, že pokud zvířatům u nás zachutnalo, máme se připravit na to, že se budou vracet,“ rekapituluje sklesle předseda.
Znovu svolává brigádu na zašlapání travnatých drnů a nad rámec dosud provedených opatření domlouvá i instalaci masivního plotu, jaké se používají na stavbách, který by měl areál obehnat. Sousedé, přes jejichž pozemky prasata k hřišti procházejí, se pokusí zatarasit cestu kari sítěmi. „Je to nekonečný, hrozný boj,“ uvědomuje si Křivánek.
Na hřišti budou číhat myslivci
Palčivé problémy s divočáky totiž nemají v Jundrově jen fotbalisté. S jejich nájezdy se potýkají už více než rok tamní zahrádkáři.
„Na jaře došlo k nějakému odstřelu, situaci to ale nevyřešilo. Prasata vyvedou mladé a vrátí se. U fotbalistů byla spatřena bachyně s mladými. Bohužel je potřeba postřílet je všechny. Nedělá mi to dobře, jsem pacifista, ale nedá se nic dělat. Pustoší zahrádky, na jaře chodí na cibuloviny, na hřišti mají po dešti spoustu žížal a brouků, což jsou pro ně neskutečné lahůdky,“ líčí jundrovská starostka Ivana Fajnorová (Zelená pro Náš Jundrov).
|
Trávník jako oraniště. Divočáci rozryli fotbalové hřiště, zkomplikovalo to zápas
Problém podle jejího mínění prohlubuje stav některých zanedbaných zahrad v okolí. „Prasata se tam schovají a nenajdete je,“ přibližuje. V minulých dnech dokonce v Jundrově mezi zahrádkami hlídali myslivci, zvěře se ale nedočkali.
Na hřišti by měli od tohoto týdne číhat také. „Povolení k odstřelu by měli získat dva myslivci. Dělají to ale ve svém volném čase v noci, přes den chodí do práce. Nemůžou hlídkovat pořád,“ podotýká starostka.
Fotbalisté by potřebovali, aby hodování prasat na jejích území skončilo co nejdřív. Hřiště slouží družstvům šesti věkových kategorií, která musí nyní trénovat po okolí prakticky kdekoliv, kde je volno. I kdyby se divočáci již nevrátili, odhadl předseda Křivánek likvidaci škod po nich za zhruba 400 tisíc korun na několik týdnů.
Na rozdíl od minulého pátku, kdy byl přesvědčen, že spatřená bachyně s mláďaty utekla z nedaleké Obory Holedná, si tímto nyní už tak jistý není.
„Prý tihle divočáci můžou být až z Ostopovic. Údajně je možné, že se tam začali stravovat na kukuřičném poli a pak přeběhli k nám. Museli by sice přejít dálnici, což se mi moc nezdá, ale možné je všechno. Já už bych se nedivil ničemu. Prase nemá čip, není to pes, nejde říct, čí je,“ krčí rameny Křivánek.
I městská firma Lesy města Brna, pod kterou Obora Holedná spadá, opakovaně vylučuje, že by prasata byla odtud.
„Oboru máme oplocenou a plot není narušen. Spíš utekla z okolních honiteb. Nám tam taky dělají neplechu, jak se snaží dostat dovnitř do obory. Zvěř migruje, to není nic výjimečného. Divočáci jsou mlsní, a když mají někde málo žrádla, jdou tam, kde je ho dost. Žížalky nebo i myši v zahrádkách, to je jejich,“ uvedla Monika Neshybová, správkyně majetkové agendy Lesů města Brna.
|
5. září 2025