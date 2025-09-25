Po řádění prasat se na hřišti pokaždé sešlo několik desítek brigádníků z řad sportovců, jejich rodin a dětí a pokoušeli se po navlhčení zašlapat vyhrabané drny trávy zpátky do hlíny. V prvním případě se tak po ranním výletu „pašíků“ stalo už odpoledne stejného dne, v druhém hned ten následující.
Poprvé byl vidět odhodlaný přístup všech zapojených. Zato když se jen o pár dnů později divočáci objevili a řádili znovu, následný pohled na ještě víc rozryté hřiště byl deprimující. „Člověku se chce brečet,“ přiznával Radim Křivánek, předseda SK Jundrov.
I přes značně nejisté vyhlídky se však nezměrné úsilí brigádníků ukazuje jako úspěšné. „Trávník se chytil velice dobře. Měli jsme tu specializovanou firmu, která dělá fotbalová hřiště. Její pracovníci nám naštěstí řekli, že není potřeba pokládat nové pásy. Pochválili nás, že jsme odvedli perfektní práci,“ líčí Křivánek.
Jundrovští si tak díky tomu mohli hlasitě oddechnout, že nedojde na patrně nejhorší scénář – nákladnou výměnu trávníku. Situace je navíc natolik příznivá, že se nejenže nemusí pokládat nový povrch, není ani nutné do trávy dosypávat hlínu s pískem, jež by zajistily, že plocha nebude křivá. Potřebné nápravné práce tak Jundrovští zvládli svépomoci. „Celá situace dopadla setsakramentsky dobře,“ říká s viditelnou úlevou předseda oddílu.
Tráva se dostala do natolik dobrého stavu, že už v neděli by mohli využít domácí hřiště pro svůj zápas mladší žáci. Tento plán však komplikuje deštivé počasí posledních dnů, kvůli němuž se podle Křivánka pravděpodobně odloží celé víkendové kolo.
Minimálně A tým každopádně odehraje veškerá utkání do konce podzimní části sezony jinde, aby trávník mohl zakořenit ještě víc. Dospělí, stejně jako starší mládežnické kategorie, hrají na rozdíl od mladších ročníků po celém hřišti.
Myslivci odstřelili dva kusy
Místa, kudy se divočáci na plochu dostali, teď chrání dokonce dvojí zábrana. Jednak mobilní plot běžně viděný třeba na stavbách a vedle něj také elektrický ohradník podobný těm, které se používají třeba u krav. Ten musel oddíl pořídit ze svého. Mobilní bariéru získal od stavební firmy.
Přes den bývá elektrický ohradník vypnutý, takže nebezpečí zranění či úrazu podle Křivánka nehrozí. „Zapíná se zhruba v půl deváté večer a ráno jej kolega vypíná okolo půl osmé,“ upřesňuje. První návštěva nezvaných hostů se uskutečnila mezi šestou a sedmou ráno. „Repete“ si dali o pár dnů později večer, kdy je nezastavily zábrany v podobě branek a pachových ohradníků, a hřiště poničili ještě víc.
Na tom, aby se situace už neopakovala a prasata se na oblíbené hřiště nevrátila, pracují také myslivci, kteří mají od magistrátu povolení k odstřelu problémových divočáků. Ti totiž nezpůsobují potíže pouze fotbalistům, s jejich nájezdy se potýkají už minimálně rok také zahrádkáři. Střelcům se od fotbalových „nájezdů“ podařilo dosud zabít dva kusy. A v monitorování situace nepřestávají, hlídkovat chodí dál, k zahrádkám i ke hřišti.
I když jsou zřejmě Jundrovští z nejhoršího venku, zůstávají nadále obezřetní. „Divočáci se mohou kdykoliv vrátit. Myslivci netrefili bachyně, které u nás byly. Opatření proto trvají dál,“ podotýká Křivánek. Aktuálně podle něj panuje klid. Nepřítelem může být deštivé počasí posledních dnů, po srážkách se totiž na hřištích objevují žížaly a brouci, což je pro „pašíky“ lahodná potrava.
5. září 2025