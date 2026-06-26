K osvěžení v horkých dnech využívají děti ze školek v Brně mlžítka či sprchy

Vysokým venkovním teplotám v posledních dnech se přizpůsobují i brněnské mateřské školy. Děti k osvěžení využívají třeba mlžítka či zahradní sprchy. Učitelé také dbají na to, aby děti dodržovaly pitný režim. Na školních zahradách tráví děti čas většinou dopoledne, poté se aktivity přesouvají dovnitř, řekly dnes ČTK oslovené ředitelky školek.
Vodních radovánek si v horkých dnech užívají třeba děti v mateřské škole Sedmikráska v Zengrově ulici v Židenicích. "Klidně si jdeme zaplavat do biotopu. Většinou jsme ale na školní zahradě, kde máme mlžítko," řekla ředitelka školky Andrea Kopřivová. Aby se děti největšímu horku vyhnuly, chodí ven převážně dopoledne.
Co nejvíce ve stínu bývají teď i děti z mateřské školy Amerlingova v brněnských Bohunicích. "Máme mlhoviště na zahradě, máme tady vzrostlé stromy," řekla ředitelka školky Michaela Pudilová. Dbají také na dodržování pitného režimu. "Samozřejmě bereme nápoje s sebou všude a děti pobízíme snad každých deset minut, aby se napily," uvedla Pudilová. I zde děti odcházejí ze školní zahrady dříve dovnitř, kde mají klidové aktivity.
Na to, až vedra skončí, se těší třeba v mateřské škole v Bieblově ulici v Brně-Sever. Děti mají také k dispozici speciální sprchu a osvěžení si podle ředitelky školky Martiny Weinbergerové užívají. Samozřejmostí je podle ní také pravidelný pitný režim.
Na jihu Moravy teploty už několik dní překračují 30 stupňů Celsia. V sobotu teploty dle předpovědi meteorologů vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia, v neděli na 36 až 40 stupňů.