Podle strážníka Petra Dohnala místní z části Znojmo – Načeratice minulý pátek městské policii sdělili, že se kachna po silnici pohybuje už několik dní, zahnat ji přitom nijak nedokázali.
„Při přiblížení vždy poodlétla, ale vzápětí se vracela zpět a opakovaně vstupovala do vozovky, čímž hrozila kolize s projíždějícími vozidly,“ uvedl Dohnal s tím, že se jednalo o mladou samici kachny čínské.
Nejenže tak bránila plynulému provozu, sama sebe vydávala v nebezpečí, že ji někdo srazí. Riziko nehody s ní nebo jiné srážky bylo mnohem vyšší než jindy.
Strážníci, kteří dorazili na místo, se tak rozdělili do několika skupin. Jedna dvojice měla klasickou síť, další dva městští policisté drželi v ruce podběrák. A do jednoho z nich se podařilo kačenu lapit.
|
Labuť se v Plzni procházela po rušné silnici, strážníci zastavili provoz
„Jejího majitele se nepodařilo dohledat, a tak byla ve spolupráci s útulkem zařazena do kachního chovu k místnímu chovateli. Zároveň jsme se domluvili, že pokud se majitel ozve, chovatel mu kachnu předá,“ dodal Dohnal.