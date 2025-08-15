Operátoři na tísňové lince přijali oznámení o kamionu zhruba v deset hodin dopoledne. Informaci ihned předali hlídkám, které vyrazily na dálnici.
Polský šofér jel směrem na Brno, policisté jej dostihli a zastavili na sjezdu u průmyslové zóny Blučina na Brněnsku.
Dechová zkouška byla negativní. „Ale co samotné policisty vyděsilo, byl právě pohled na chybějící kolo u zadního návěsu,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Řidič mířil ze Slovenska do Polska. „Naivně si myslel, že ‚to nějak dojede‘,“ pronesla mluvčí.
Policisté mu udělili kauci 10 tisíc korun, kterou na místě uhradil. Zároveň mu zakázali další jízdu.