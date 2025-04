Muži, který naboural s kamionem devět aut, nařídil soud ústavní léčbu

Muž uvedl, že ho událost velice mrzí, plně se doznal. Nehoda celkem deseti vozů loni 5. června omezila téměř na osm hodin dopravu na 196. kilometru dálnice D1 v Brně. Kamion tehdy narazil do vozů před sebou, zranění utrpěli čtyři lidé.

Řidič z kamionu po nehodě vyskočil a v Kaštanové ulici se zmocnil osobního vozu. Z místa pak ujel směrem na Rebešovice, kde havaroval. Tam ho policisté vypátrali. Měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky.

Muže policisté obvinili nejdříve z loupeže a z obecného ohrožení ve stadiu pokusu, nakonec ale čin přehodnotili na opilství. Znalec v pátek u soudu uvedl, že muž trpí schizoafektivní duševní poruchou a tehdy podle něj jednal pod psychickou atakou. Muž, bývalý voják, už byl v minulosti kvůli duševním atakám opakovaně hospitalizovaný.

Onemocnění je podle znalce celoživotní, příznaky se dají ale tlumit pravidelným užíváním léků. Otázkou, kterou se soud mimo jiné zabýval, bylo, zda si muž předchozím užitím marihuany nezpůsobil psychickou ataku sám. Podle znalce ale ataky přicházejí nepředvídatelně.

5. června 2024

Muž se k činu plně doznal. „Uvědomuji si, co se stalo, mrzí mne to. Chtěl bych se plně doznat a udělám maximum proto, aby se to neopakovalo. Jsem ochoten podstoupit veškerou léčbu, která bude nutná,“ uvedl před soudem.

Soud trestní řízení s ním vedené usnesením zastavil. Podle rozhodnutí soudu se událost stala právě kvůli psychické atace, která se u muže projevila, nelze mu to tedy klást za vinu. Propustil jej také z vazby, zároveň mu ale nařídil ústavní léčbu.

Žalobce s propuštěním z vazby muže souhlasil, stejně jako s nařízenou léčbou. Podal ale stížnost proti zastavení trestního stíhání, v této části tak usnesení soudu není pravomocné. Obhájce se podání stížnosti vzdal.