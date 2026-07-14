Kamion s technickou závadou dnes asi na pět hodin zablokoval průjezd po dálnici D52 na 13. kilometru u Syrovic na Brno. Přívěs kamionu se vzpříčil na šířku celé silnice krátce před 11:00, provoz se podařilo obnovit před 16:00, informovalo Ředitelství silnic a dálnic. Policisté dopravu odkláněli přes Ledce a Rajhrad, řekla ČTK policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Odsunout přívěs stranou pomáhali hasiči, na místo vyjela speciální technika, uvedli krajští hasiči na sítí Threads. Za místem se tvořily několik kilometrů dlouhé kolony. Dálnice D52 spojuje Brno s Mikulovem a Vídní.