Kampaň před komunálními volbami v Brně dnes zahájila ODS s TOP 09 i koalice TU!

Autor: ČTK
  18:14aktualizováno  18:14
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Kampaň před říjnovými komunálními volbami do zastupitelstva Brna dnes na Moravském náměstí zahájili zástupci koalice ODS a TOP 09. Koaliční kandidátka v minulých volbách zvítězila. Lídryně Kamila Zlatušková na zahájení uvedla, že má za sebou tým skvělých kolegů, se kterým chce posunout Brno vpřed. O několik set metrů dál na náměstí Svobody dnes kampaň zahájila také koalice TU! tvořená Piráty, zástupci hnutí Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen.

Tento týden k začátku kampaně využilo i hnutí SPD nebo hnutí ANO. V centru Brna se postupně otevírají volební stánky, kde se voliči mohou s kandidáty potkat nebo se seznámit s programem. Pro mnohá uskupení je prioritou bezpečnost ve městě, dostupné bydlení, výsadba zeleně, zlepšení dopravy ve městě, úprava prostoru před hlavním nádražím či podpora školství a kultury.

Koaliční kandidátka ODS a TOP 09 před čtyřmi lety získala 25 procent hlasů. Primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS), letos už nekandiduje. Zlatušková je nezávislá kandidátka. "Nebudu mít vždycky perfektní odpověď na všechny otázky, ale slibuju vám, že se budu obklopovat lidmi a odborníky, kteří na ně odpovědi znát budou a budu se řídit tím, co je pro město nejlepší," poznamenala Zlatušková.

Do ostré fáze kampaně dnes vstoupila i koalice TU!. V jejím čele jsou Piráti. V minulých volbách získali čtyři mandáty a skončili v opozici. "Máme kompetenci, máme energii, jsme připraveni převzít vedení Brna tak, aby se tady lidem žilo lépe," řekl lídr kandidátky Adam Zemek.

Obě uskupení se uchází i o místa v zastupitelstvech některých městských částí. ODS s TOP 09 kandiduje například v Brně-střed, v Maloměřicích a Obřanech či v Králově Poli. Piráti s hnutím Fakt Brno kandidují například v Židenicích nebo v Brně-jih. V městské části Brno-sever kandidují obě uskupení společně.

Kandidátku pro říjnové volby podalo v Brně 16 uskupení. Kromě ODS s TOP 09 a koalice TU! je to KDU-ČSL a hnutí STAN, lídrem je starosta Kohoutovic Jakub Hruška. Hnutí ANO vede do voleb šéf pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici Václav Trojan, hnutí SPD zastupitel Brna Jiří Kment, Zelené designérka Natálie Vencovská. V čele koalice Brno naplno je Klára Liptáková, lídrem hnutí Restart pro Brno je krajský zastupitel Martin Říha, jedničkou Motoristů starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl.

Hnutí Nové Brno má v čele architekta Michala Sedláčka, hnutí Za Lužánky ředitelku TIC Janu Janulíkovou, hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z ANO náměstkyni primátorky Karin Podivinskou Karasovou. SOCDEM vede Zdeněk Slavík, Přísahu bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

Na brněnském magistrátu je koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení Krajské nemocnice Liberec

ilustrační snímek

Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení Krajské nemocnice Liberec. Nově obsadit chce šest pozic v představenstvu největší krajské nemocnice....

2. září 2026  19:08,  aktualizováno  19:08

Brněnský spolek B3! se snaží o vypsání třetího referenda o poloze nádraží

ilustrační snímek

Brněnský spolek B3!, který se uchází o hlasy voličů v nadcházejících komunálních volbách, usiluje o vypsání třetího referenda o poloze nového brněnského...

2. září 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Léto končí, můžeme bilancovat: kde v Česku bylo vedro nejbrutálnější

Denní maxima ve čtvrtek. (2. září 2026)

S příchodem meteorologického podzimu se uzavřelo mimořádně teplé léto v Plzeňském a Karlovarském kraji. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Ten nejvýraznější zaznamenali v Plzni-Bolevci, kde...

2. září 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Kampaň před komunálními volbami v Brně dnes zahájila ODS s TOP 09 i koalice TU!

KampaĹ pĹ™ed komunĂˇlnĂ­mi volbami v BrnÄ› dnes zahĂˇjila ODS s TOP 09 i koalice TU!

Kampaň před říjnovými komunálními volbami do zastupitelstva Brna dnes na Moravském náměstí zahájili zástupci koalice ODS a TOP 09. Koaliční kandidátka v...

2. září 2026  18:14,  aktualizováno  18:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Města pod drobnohledem z nebe. Snímky odhalí vedro, sucho i chřadnoucí zeleň

Letecké fotografie odhalí rozpálená města i přírodu.

Česko se od 60. let oteplilo přibližně o dva stupně Celsia a výrazně přibylo také tropických dnů. Města proto hledají způsoby, jak omezit přehřívání, lépe hospodařit s vodou a sledovat kondici...

2. září 2026  19:03

Prázdninová návštěvnost státních památek v hradeckém kraji meziročně stoupla

ilustrační snímek

Pět památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Královéhradeckém kraji navštívilo letos v červenci a srpnu celkem 95.498 lidí. V meziročním srovnání...

2. září 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Pardubická ODS chce změnit dopravu i bytovou politiku města

PardubickĂˇ ODS chce zmÄ›nit dopravu i bytovou politiku mÄ›sta

Pardubická ODS chce v komunálních volbách posílit a získat víc mandátů. Jejím cílem je změnit dopravní politiku města. Nesouhlasí s plánovaným uspořádáním...

2. září 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

V Trutnově se zřítila část nábřežní zdi řeky Úpy, oprava omezí provoz

ilustrační snímek

Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které je důležitou ulicí třicetitisícového města. Část zdi s...

2. září 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

V Trutnově se zřítila část nábřežní zdi řeky Úpy, oprava omezí provoz

ilustrační snímek

Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které je důležitou ulicí třicetitisícového města. Část zdi s...

2. září 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

ANO chce v Pardubicích obhájit výsledek, prioritou je dostupné bydlení

ANO chce v PardubicĂ­ch obhĂˇjit vĂ˝sledek, prioritou je dostupnĂ© bydlenĂ­

Pardubické hnutí ANO chce v komunálních volbách obhájit dosavadní mandát a udržet alespoň současný počet zastupitelů. Za jednu z hlavních priorit pro další...

2. září 2026  16:49,  aktualizováno  16:49

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Lokomotiva se na Hodonínsku na přejezdu střetla s vozem, řidič zemřel

ilustrační snímek

Lokomotiva se dnes u Kyjova na Hodonínsku na přejezdu střetla s osobním vozem, řidič auta na místě zemřel. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Provoz...

2. září 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

ilustrační snímek

Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu se společností TA Infrastruktura o spolupráci při...

2. září 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.