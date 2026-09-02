Kampaň před komunálními volbami v Brně dnes zahájila ODS s TOP 09 i koalice TU!

Kampaň před říjnovými komunálními volbami do zastupitelstva Brna dnes na Moravském náměstí zahájili zástupci koalice ODS a TOP 09. Koaliční kandidátka v minulých volbách zvítězila. Lídryně Kamila Zlatušková na zahájení uvedla, že má za sebou tým skvělých kolegů, se kterým chce posunout Brno vpřed. O několik set metrů dál na náměstí Svobody dnes kampaň zahájila také koalice TU! tvořená Piráty, zástupci hnutí Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen.
Tento týden k začátku kampaně využilo i hnutí SPD nebo hnutí ANO. V centru Brna se postupně otevírají volební stánky, kde se voliči mohou s kandidáty potkat nebo se seznámit s programem. Pro mnohá uskupení je prioritou bezpečnost ve městě, dostupné bydlení, výsadba zeleně, zlepšení dopravy ve městě, úprava prostoru před hlavním nádražím či podpora školství a kultury.
Koaliční kandidátka ODS a TOP 09 před čtyřmi lety získala 25 procent hlasů. Primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS), letos už nekandiduje. Zlatušková je nezávislá kandidátka. "Nebudu mít vždycky perfektní odpověď na všechny otázky, ale slibuju vám, že se budu obklopovat lidmi a odborníky, kteří na ně odpovědi znát budou a budu se řídit tím, co je pro město nejlepší," poznamenala Zlatušková.
Do ostré fáze kampaně dnes vstoupila i koalice TU!. V jejím čele jsou Piráti. V minulých volbách získali čtyři mandáty a skončili v opozici. "Máme kompetenci, máme energii, jsme připraveni převzít vedení Brna tak, aby se tady lidem žilo lépe," řekl lídr kandidátky Adam Zemek.
Obě uskupení se uchází i o místa v zastupitelstvech některých městských částí. ODS s TOP 09 kandiduje například v Brně-střed, v Maloměřicích a Obřanech či v Králově Poli. Piráti s hnutím Fakt Brno kandidují například v Židenicích nebo v Brně-jih. V městské části Brno-sever kandidují obě uskupení společně.
Kandidátku pro říjnové volby podalo v Brně 16 uskupení. Kromě ODS s TOP 09 a koalice TU! je to KDU-ČSL a hnutí STAN, lídrem je starosta Kohoutovic Jakub Hruška. Hnutí ANO vede do voleb šéf pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici Václav Trojan, hnutí SPD zastupitel Brna Jiří Kment, Zelené designérka Natálie Vencovská. V čele koalice Brno naplno je Klára Liptáková, lídrem hnutí Restart pro Brno je krajský zastupitel Martin Říha, jedničkou Motoristů starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl.
Hnutí Nové Brno má v čele architekta Michala Sedláčka, hnutí Za Lužánky ředitelku TIC Janu Janulíkovou, hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z ANO náměstkyni primátorky Karin Podivinskou Karasovou. SOCDEM vede Zdeněk Slavík, Přísahu bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.
Na brněnském magistrátu je koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.