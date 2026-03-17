Kanadský rocker Bryan Adams se vrátí do Brna s akustickým koncertem

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická show bez velké kapely a velké produkce nechá vyniknout samotné skladby i příběhy, které za nimi stojí, uvedl v tiskové zprávě za organizátory Ondřej Pojzl.
Šestašedesátiletý Adams se do Česka vrací pravidelně, v Brně hrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 sledoval Adamse pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.
Zejména v 80. a 90. letech patřil Adams k nejznámějším tvářím rockové a popové scény. K jeho hitům patří skladby Cuts Like a Knife, Heaven, Summer of '69, Run To You nebo 18 Till I Die. Nazpíval také řadu filmových písní a duetů.
Zatím poslední studiovou nahrávku Roll with the Punches vydal Adams loni. Je také spoluautorem muzikálu Pretty Woman, který znají i brněnští diváci. Nastudovalo jej Městské divadlo.
Adams působí jako úspěšný fotograf a věnuje se charitě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Grammy, Juno nebo MTV Video Music Awards.