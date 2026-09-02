Kancelář ombudsmana dostane víc peněz než letos, ale méně, než chtěla

Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228 miliony korun, což je asi o 7,5 milionu více než letos. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Kancelář ombudsmana však upozorňuje na to, že částka je nižší, než požadovala. Nižší rozpočet může zkomplikovat například kontrolu dětských domovů i rychlost vyřizování podnětů, sdělila ČTK mluvčí kanceláře Michaela Vaisová.
Kancelář například žádala zvýšení provozních výdajů na dětského ombudsmana. "Požadovali jsme 7,717.218 Kč, dostali jsme 7,000.000 Kč. V této položce máme tedy o více než 700.000 méně. K markantnějšímu rozdílu došlo při našem požadavku o navýšení provozu pro veřejného ochránce práv. Požadovali jsme 13,669.717 Kč, dostali jsme 11,800.000 Kč. Rozdíl je tedy téměř 1,9 milionu," uvedla Vaisová.
Kancelář podle ní rovněž nezískala přislíbené spolufinancování jednoho z projektů, šlo o více než půl milionu korun. Nyní musí tyto výdaje plně vykrýt z vlastních zdrojů. V součtu jde podle mluvčí o značný výpadek.
"Doufáme, že to nebude mít zásadní vliv na výkon jednotlivých mandátů. Zároveň ale budeme muset velmi důkladně posuzovat a vážit každý výdaj. V situaci před cca rokem, rokem a půl bychom nižší rozpočet zřejmě lépe zvládli. Letos se však musíme potýkat s dramaticky vyšším počtem podnětů od lidí, meziročně máme nárůst o cca 20 procent podnětů jen v agendě ombudsmanky. Nárůst podnětů se týká i dětského ombudsmana. Zároveň máme na starosti nové mandáty. Zvyšují se ceny energií a dalších provozních výdajů," řekla mluvčí.
Je to podle ní otázka kompromisu, co se zvládne, a co už ne. "Obava, že nebudeme schopni rychle a efektivně odbavovat stále se zvyšující podněty lidí, co u nás hledají zastání, tu je," uvedla Vaisová.
Dlouhodobým problémem je podle mluvčí financování externích odborníků, jako jsou dětští psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci či psychiatři. S kanceláří spolupracují při provádění systematických návštěv v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě. Tento deficit se prohlubuje především s výkonem nových agend dětského ombudsmana. Ten od července 2025 dohlíží na dodržování práv dětí v zařízeních, jako jsou dětské domovy, diagnostické ústavy či psychiatrické nemocnice. Aktuálně přitom zaměstnanci zvládnou navštívit pouze několik zařízení ročně. K vykrytí nedostačujících peněz chce kancelář v roce 2027 využít nároky z nespotřebovaných výdajů, v dalších letech už ale tento krok nebude možný.
Nejčernější scénář se pak podle mluvčí týká právě návštěv zařízení, které by veřejný ochránce práv musel kvůli nižšímu než požadovanému rozpočtu tlumit. "Naší prioritou je jezdit co nejvíce na systematické návštěvy do zařízení. Kontrolovat, zda tam nedochází ke špatnému zacházení s lidmi. Pokud ale nebudeme mít finance na externí odborníky, jako jsou zdravotní sestry, sociální pracovníci, dětští psychologové, psychiatři atp., bude to problém," uvedla mluvčí.