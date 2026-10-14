Kancelář ombudsmana spustila nového AI chatbota Otakara

Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana spustila na svých webových stránkách nového AI chatbota. Virtuální asistent nazvaný Otakar má veřejnosti usnadnit vyhledávání informací v databázi, včetně evidence stanovisek či informačních letáků. Kancelář o tom dnes informovala na webu.
Nový nástroj pojmenovaný po prvním českém ombudsmanovi Otakaru Motejlovi prohledává kompletní obsah webu, tiskové zprávy i evidenci stanovisek ombudsmana. Nabízí konkrétní postupy v různých životních situacích z více než 140 letáků a dokáže si poradit s běžně formulovanou řečí, překlepy i cizími jazyky.
"Snažíme se být co nejvíce otevření lidem. Chtěli jsme využít možností, které dnešní AI technologie nabízejí, a usnadnit tak uživatelům hledání na našem webu. Věříme, že tak jednodušeji a rychleji získají informaci, co potřebují," uvedl vedoucí kanceláře Pavel Pořízek.
Uživatelé se při komunikaci nemusí orientovat ve struktuře webu ani znát přesné názvy dokumentů. Na chatbota se mohou obrátit i s dotazy typu "Jak podat podnět?", vyhledat konkrétní téma nebo zadat spisovou značku dříve řešeného případu s dotazem na jeho obsah. Otázky lze pokládat opakovaně a postupně je zpřesňovat. Chatbot vyhledává v celém obsahu stránek, v evidenci stanovisek, tiskových zprávách i letácích. Nástroj je dostupný v pravém dolním rohu oficiálního webu.
Výhodou je podle kanceláře možnost ptát se volně a přirozeně. "Stačí se chatbota zeptat tak, jako byste se zeptali třeba kolegyně či kamaráda," vysvětlil Pořízek. Dodal, že se uživatelé nemusí bát ani překlepů či hrubek. Nástroj slyší také na hlasové zadávání dotazů. Vedle češtiny komunikuje ve slovenštině, ukrajinštině, angličtině, němčině, polštině a vietnamštině.
Kancelář ombudsmana zároveň upozorňuje, že odpovědi chatbota nepředstavují oficiální vyjádření ombudsmanů a nemusí být vždy přesné. U každé odpovědi sice tazatel dostane odkaz na konkrétní spis, výzkum, informační leták nebo podstránku webu, uživatelé by ale s odpověďmi měli zacházet jako s pomocí při vyhledávání a nalezené informace si podle potřeby ověřit v původních dokumentech.