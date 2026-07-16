Kancelář ombudsmanky hledá nové členy lidskoprávních poradních orgánů

Kancelář veřejného ochránce práv hledá nové členy dvou poradních orgánů. Jeden se věnuje právům lidí s postižením, druhý, nově ustavený, bude sledovat základní práva a svobody. Výzvu zveřejnila kancelář ombudsmanky na webu, zájemci se mohou hlásit do 9. srpna.
"Nechceme rozhodovat od stolu z Brna. Potřebujeme slyšet hlasy lidí z reálného života," uvedla v tiskové zprávě veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská.
Vytvořit poradní orgán pro oblast základních práv a svobod ombudsmance nově ukládá zákon. Složení by mělo být společensky, kulturně, národnostně a regionálně rozmanité, včetně spravedlivého zastoupení žen a mužů. Ve fungování nového orgánu chce ombudsmanka čerpat ze zkušeností poradního orgánu pro práva lidí s postižením, který při kanceláři ombudsmana existuje od roku 2018.
"Agendy obou orgánů se dotýkají každodenního života lidí – toho, jak fungují služby, úřady i celá společnost. Liší se ve složení. Poradní orgán pro oblast práv lidí s postižením se úzce věnuje naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Proto je důležité, aby členové orgánu přinášeli své přímé zkušenosti se životem s postižením," doplnil zástupce ombudsmanky Vít Alexander Schorm.
V minulosti se poradní orgán pro oblast práv lidí s postižením věnoval například nedobrovolnému domácímu vzdělávání dětí s postižením či překážkám v přístupu na trh práce.
"Očekáváme, že členové poradních orgánů budou přinášet nová témata, upozorňovat na důležité problémy, formulovat podněty a navrhovat možná řešení. Také se budou moci vyjadřovat k našim strategickým prioritám z pohledu své odbornosti či zkušenosti," uzavřela Kostolanská.
Část lidskoprávních odborníků v posledních týdnech opustila poradní sbory, které v minulosti působily při Úřadu vlády. Od července přešly na základě rozhodnutí kabinetu pod ministerstva spravedlnosti, práce a kultury. Mnozí experti to kritizovali. Podle nich se tím agenda likviduje a ochrana zranitelných oslabuje. Z poradních sborů kvůli tomu rezignovalo pět desítek expertů a expertek. Podle vlády bude naopak nové nastavení efektivnější.