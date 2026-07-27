Kandidátem hnutí SPD do Senátu v obvodu Brno-město bude imunolog Turánek

Kandidátem hnutí SPD do Senátu v obvodu 60 Brno-město bude imunolog Jaroslav Turánek. ČTK to sdělil zastupitel Brna Leoš Prokeš. První kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Na jihu Moravy se senátní volby kromě brněnského obvodu týkají i obvodu 54 Znojmo a obvodu 57 Vyškov.
Turánkovými protikandidáty v brněnském obvodu budou lidovecký senátor Zdeněk Papoušek, dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba za hnutí ANO, lékař Karel Zitterbart za hnutí STAN a Veronika Holcnerová za hnutí Kruh.
Turánek bude podle Prokeše kandidovat jako nestraník. "Měli jsme tam samozřejmě více možností, nicméně shodli jsme se na tom, že pan profesor Turánek by se zrovna hodil do tohoto boje proti panu Štěrbovi nebo panu Papouškovi. Je to známá osobnost," řekl Prokeš.
Jaroslav Turánek je biochemik, imunolog, vakcinolog, farmakolog a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2024 neúspěšně kandidoval do Senátu na Třebíčsku za Švýcarskou demokracii. V roce 2022 avizoval kandidaturu v prezidentských volbách.
Svého kandidáta nebude mít SPD ve znojemském obvodu, jedná však o podpoře některého z kandidátů, řekla ČTK znojemská zastupitelka Petra Svedíková Vávrová. Kandidátem za hnutí SPD ve vyškovském obvodu by podle informací z médií měl být válečný veterán Jiří Masařík.
V obvodu 54 Znojmo post senátora obhajuje Tomáš Třetina za TOP 09. Za Svobodné chce kandidovat Michal Janda, Přísaha vyšle do voleb bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele Pavla Černého. Kandidátem za hnutí ANO na Znojemsku je plavecký trenér Jiří Kyněra.
Senátorem za obvod 57 Vyškov chce být jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Proti němu budou kandidovat starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr za Přísahu. Hnutí ANO původně vyslalo na Vyškovsku přednostu Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity Petra Babulu, ten se však v půlce července kandidatury vzdal. Uvedl, že čelil tlaku.