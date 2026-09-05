Kandidáti do brněnského zastupitelstva jsou měsíc před volbami častěji v ulicích

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V ulicích Brna se v současnosti mohou lidé potkat s kandidáty do městského zastupitelstva. Mnoho politických stran otevřelo, nebo otevře volební stánek. Kandidáti se chtějí před volbami s voliči setkávat hlavně osobně, zjistila ČTK od zástupců stran. O hlasy však bojují i prostřednictvím sociálních sítí, rozdáváním propagačních předmětů nebo letáků. Ve městě visí plakáty s hlavními tvářemi kandidátek. Rozpočty stran na kampaně jsou v řádu milionů. Komunální volby budou 9. a 10. října.

S heslem "Brno - nejlepší adresa pro život" se o důvěru voličů uchází koalice ODS a TOP 09, jež před čtyřmi lety v Brně vyhrála. Debatovat s lídryní kandidátky Kamilou Zlatuškovou a dalšími kandidáty mohou lidé u stánku v České ulici. S ostatními kandidáty a politiky se Zlatušková potkává ve svém podcastu Mlčeti zlato?, kde probírají témata spojená s Brnem. Rozpočet na kampaň je deset milionů, řekla ČTK Zlatušková při středečním zahájení ostré fáze kampaně.

Radostnou a pozitivní kampaň chce vést hnutí ANO. Voliče láká na heslo "Brno bude zase makat". Podle lídra Václava Trojana má představovat nadšení, píli a vytrvalost hnutí. V ulicích města lze potkat kandidáty s velkou obrazovkou na zádech ukazující třeba programové priority. Podle předsedkyně jihomoravské organizace hnutí ANO Aleny Schillerové na kampaň půjdou jednotky milionů korun.

Že má být "Brno blíž lidem", hlásá heslo koalice Lidovci a Starostové. Jedním ze symbolů kampaně je velká nafukovací růžová hruška. Odkazuje na jméno koaličního kandidáta na primátora Jakuba Hrušky (KDU-ČSL) a doprovází setkání kandidátů s lidmi. Rozpočet na kampaň je okolo čtyř milionů korun, uvedl Hruška.

Asi jeden milion korun vynaloží na kampaň SPD, uvedla v pondělí na zahájení kampaně předsedkyně brněnské organizace Lucie Šafránková. Voliče chce hnutí kromě osobních setkání oslovit i prostřednictvím letáků, bannerů, sociálních sítí či propagačních předmětů.

Stejnou částku vynaloží na kampaň i Zelení. Do letošních komunálních voleb jdou s heslem "Brno má na víc!". Kromě stánku na Mendlově náměstí si připravili procházky po městě s kandidáty a odborníky na různá témata. Budou také rozdávat semínka bylinek a kytek, řekl krajský spolupředseda Zelených Matouš Vencálek.

Zástupci koalice TU!, kterou tvoří Piráti, Fakt Brno, Idealisté a hnutí Gen, vyrazí v některých dnech ráno na dopravní uzly ve městě a budou rozdávat lidem snídani. Na kampaň vynaloží podle lídra Adama Zemka tři až čtyři miliony korun. Heslem kampaně je "Brno, jsme TU!".

Pozornost poutá také kampaň nového hnutí Brnoklidem. V centru Brna postavilo mobilní veřejné záchody nebo spustilo satirickou hru o Brně, na jejímž konci se hráči mohou stát primátory. Představili také kandidátky, na nichž jsou psi z útulků, a v červnu rozdávalo deodoranty. Předběžný rozpočet na kampaň je podle lídryně Karin Podivinské Karasové 1,8 milionu korun.

Na brněnském magistrátu vládne koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

Kampaň spustili také kandidáti do jihomoravských senátních obvodů. Mezi voliče vyráží například Tomáš Třetina (TOP 09), který obhajuje mandát na Znojemsku nebo Karel Zitterbart za STAN, jenž minule zvítězil na Vyškovsku a letos kandiduje v obvodu Brno-město. Kandidáti se snaží zaujmout také na sociálních sítích. Pozornost v posledních dnech vzbudil například jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), když na sítích zveřejnil volební song.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Ostravská zoo vypustila do přírody desítky supů a v září chystá jejich den

Čtveřice mláďat supů mrchožravých, dvě původní a dvě přidaná, spolu v ostravské...

Ostravská zoo se v sobotu 5. září zapojí do oslav Mezinárodního dne pro supy. Návštěvníkům nabídne program, dětské kvízy i speciální komentovanou prohlídku zakončenou krmením dravců. Akce má za cíl...

5. září 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Babí léto v Doksech

ilustrační snímek

Kulturně zábavné odpoledne proběhne v sobotu na dvoře Domova pro seniory v Doksech.

5. září 2026  5:31

Za trolejbusy běhal už v šesti letech. Pak Otakar Drozda odřídil jejich poslední jízdu

V polovině června proběhl křest knihy Život mezi pražskými trolejbusy, ve které...

K trolejbusům ho přivedla dětská zvědavost. Nakonec s nimi Otakar Drozda spojil celý svůj život. Opravoval je, řídil a stal se mužem, který v říjnu 1972 odšoféroval poslední trolejbusovou jízdu v...

5. září 2026

V okolí Vizovic se pohybuje medvědice s medvíďaty, město vydalo varování

ilustrační snímek

V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto dnes na svém facebooku vydalo varování, upozornil iROZHLAS. Lidé by měli být v...

4. září 2026  23:24,  aktualizováno  23:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Platí, že Turek do vyšetření nehody zmocněncem nebude, řekl Babiš v Havířově

Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a...

Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na...

4. září 2026  19:52

Mariánské Lázně zahájily sezonu orchestru s novou šéfdirigentkou symfoniků

MariĂˇnskĂ© LĂˇznÄ› zahĂˇjily sezonu orchestru s novou ĹˇĂ©fdirigentkou symfonikĹŻ

S novou šéfdirigentkou Michaelou Rózsou Růžičkovou dnes zahájil letošní sezonu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ZSO). Žena se do čela...

4. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

20 let jezdí do Švédska za rybami. Letos si konečně splnil svůj velký sen

Tento losos je splněným snem Davida Havlíčka

Do severního Švédska se vrací už dvě desetiletí. Kvůli rybám, ale možná ještě víc kvůli divoké přírodě, hlubokým lesům a vodám, u kterých člověk nikdy předem neví, co mu nabídnou. Letošní výprava...

4. září 2026  18:58

Hygienici ukončili opatření v jesenických lázních po střevní chřipce

ilustrační snímek

Hygienici v těchto dnech ukončili protiepidemická opatření v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách, která zde byla nařízena kvůli hromadným...

4. září 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Čížkov na Plzeňsku, kde mizí voda ve studních, postaví vodovod za 56 milionů Kč

ilustrační snímek

Čížkov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá voda ve studních, chce příští rok na jaře začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci...

4. září 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

Čížkov na Plzeňsku, kde mizí voda ve studních, postaví vodovod za 56 milionů Kč

ilustrační snímek

Čížkov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá voda ve studních, chce příští rok na jaře začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci...

4. září 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

21. Tankový den v Lešanech připomněl 80. výročí konce druhé světové války

Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a...

4. září 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

BLUETTI, BSW-Solar, Shelly Group a Flatpeak diskutovali na veletrhu IFA 2026 o budoucnosti chytřejší energetiky

4. září 2026  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.