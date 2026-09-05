Kandidáti do brněnského zastupitelstva jsou měsíc před volbami častěji v ulicích

V ulicích Brna se v současnosti mohou lidé potkat s kandidáty do městského zastupitelstva. Mnoho politických stran otevřelo, nebo otevře volební stánek. Kandidáti se chtějí před volbami s voliči setkávat hlavně osobně, zjistila ČTK od zástupců stran. O hlasy však bojují i prostřednictvím sociálních sítí, rozdáváním propagačních předmětů nebo letáků. Ve městě visí plakáty s hlavními tvářemi kandidátek. Rozpočty stran na kampaně jsou v řádu milionů. Komunální volby budou 9. a 10. října.
S heslem "Brno - nejlepší adresa pro život" se o důvěru voličů uchází koalice ODS a TOP 09, jež před čtyřmi lety v Brně vyhrála. Debatovat s lídryní kandidátky Kamilou Zlatuškovou a dalšími kandidáty mohou lidé u stánku v České ulici. S ostatními kandidáty a politiky se Zlatušková potkává ve svém podcastu Mlčeti zlato?, kde probírají témata spojená s Brnem. Rozpočet na kampaň je deset milionů, řekla ČTK Zlatušková při středečním zahájení ostré fáze kampaně.
Radostnou a pozitivní kampaň chce vést hnutí ANO. Voliče láká na heslo "Brno bude zase makat". Podle lídra Václava Trojana má představovat nadšení, píli a vytrvalost hnutí. V ulicích města lze potkat kandidáty s velkou obrazovkou na zádech ukazující třeba programové priority. Podle předsedkyně jihomoravské organizace hnutí ANO Aleny Schillerové na kampaň půjdou jednotky milionů korun.
Že má být "Brno blíž lidem", hlásá heslo koalice Lidovci a Starostové. Jedním ze symbolů kampaně je velká nafukovací růžová hruška. Odkazuje na jméno koaličního kandidáta na primátora Jakuba Hrušky (KDU-ČSL) a doprovází setkání kandidátů s lidmi. Rozpočet na kampaň je okolo čtyř milionů korun, uvedl Hruška.
Asi jeden milion korun vynaloží na kampaň SPD, uvedla v pondělí na zahájení kampaně předsedkyně brněnské organizace Lucie Šafránková. Voliče chce hnutí kromě osobních setkání oslovit i prostřednictvím letáků, bannerů, sociálních sítí či propagačních předmětů.
Stejnou částku vynaloží na kampaň i Zelení. Do letošních komunálních voleb jdou s heslem "Brno má na víc!". Kromě stánku na Mendlově náměstí si připravili procházky po městě s kandidáty a odborníky na různá témata. Budou také rozdávat semínka bylinek a kytek, řekl krajský spolupředseda Zelených Matouš Vencálek.
Zástupci koalice TU!, kterou tvoří Piráti, Fakt Brno, Idealisté a hnutí Gen, vyrazí v některých dnech ráno na dopravní uzly ve městě a budou rozdávat lidem snídani. Na kampaň vynaloží podle lídra Adama Zemka tři až čtyři miliony korun. Heslem kampaně je "Brno, jsme TU!".
Pozornost poutá také kampaň nového hnutí Brnoklidem. V centru Brna postavilo mobilní veřejné záchody nebo spustilo satirickou hru o Brně, na jejímž konci se hráči mohou stát primátory. Představili také kandidátky, na nichž jsou psi z útulků, a v červnu rozdávalo deodoranty. Předběžný rozpočet na kampaň je podle lídryně Karin Podivinské Karasové 1,8 milionu korun.
Na brněnském magistrátu vládne koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.
Kampaň spustili také kandidáti do jihomoravských senátních obvodů. Mezi voliče vyráží například Tomáš Třetina (TOP 09), který obhajuje mandát na Znojemsku nebo Karel Zitterbart za STAN, jenž minule zvítězil na Vyškovsku a letos kandiduje v obvodu Brno-město. Kandidáti se snaží zaujmout také na sociálních sítích. Pozornost v posledních dnech vzbudil například jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), když na sítích zveřejnil volební song.