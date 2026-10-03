Kandidáti do Senátu v Brně chtějí řešit zdravotnictví či sociální témata

Kandidáti do Senátu za obvod Brno-město chtějí zlepšovat zdravotnictví, věnovat se sociálním tématům, dostupnosti bydlení či dopravě. ČTK to zjistila od kandidátů, nebo z jejich volebních programů. O senátorské křeslo v brněnském obvodu má zájem šest lidí. Mandát obhajuje Zdeněk Papoušek za ODS. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října spolu s volbami do obecních zastupitelstev.
Před šesti lety v obvodu číslo 60 kandidovalo 11 lidí. Senátorem se stal bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS. V říjnu 2024 však náhle zemřel a v doplňovacích volbách ho nahradil Papoušek. Jedním z témat, na které se doposud soustředil a chce se mu věnovat i nadále, je třeba desegregace vzdělávání.
Za hnutí STAN kandiduje dětský lékař Karel Zitterbart, jenž před šesti lety zvítězil na Vyškovsku. "Chci podporovat dostupnost praktických lékařů, pediatrů i specialistů a rozumné využívání moderních technologií tam, kde pacientům skutečně pomohou," píše v programu. Důležitá je dle něj také prevence, péče o pacienty se závažnou či nevyléčitelnou nemocí nebo podpora mladých zdravotníků.
Na zdravotnictví se soustředí i program dětského onkologa Jaroslava Štěrby, který kandiduje za hnutí ANO. "Pro mě je zásadní zachování specializované, vysoce kvalitní péče v Brně. Potřebujeme přesunout dětskou nemocnici do areálu v Bohunicích," uvedl Štěrba při zahájení kampaně. Z dalších bodů je to například národní program podpory dětské onkologie.
Za hnutí SPD kandiduje imunolog Jaroslav Turánek. Za důležitá témata považuje bezpečnost nebo dostupnost bezpečných a účinných léků. Zároveň chce zabránit stavbě větrných elektráren, které podle něj nemají význam, ničí ráz krajiny a zemědělství.
Tématům souvisejícím s rostoucí nerovností ve společnosti se chce věnovat Veronika Holcnerová, která kandiduje za hnutí Kruh. "Ráda bych, aby došlo k pochopení v širší společnosti, že sociální témata nejsou jenom o rozdávání sociálních dávek, ale i nastavení systému danění, aby se třeba méně danila práce u nízkopříjmových lidí," zmínila Holcnerová. Věnovat se chce i bydlení.
Doprava v Brně a okolí je jednou z priorit pro kandidátku za hnutí Stačilo! Kláru Samkovou. Zároveň uvedla, že chce například obnovit komunikaci městských zastupitelstev a magistrátu se senátory o společném řešení místních problémů.
Brněnský obvod podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity patří k obvodům s vyšší podporou současných opozičních stran, což může znamenat lepší výchozí pozici pro současného senátora Papouška. "Ale je tu přítomný lékař, dokonce dva, a to je povolání, které je voliči více bonifikováno. Podíl oblastí s voliči ANO a STAN zde není zanedbatelný, a to může být zase pro obhajujícího senátora slabina," poznamenal Pink.