Kandidátkou hnutí ANO do Senátu ve vyškovském obvodu bude Petra Absolonová

Kandidátkou hnutí ANO do Senátu v obvodu 57 Vyškov bude Petra Absolonová, uvedlo jihomoravské hnutí ANO v tiskové zprávě. Vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ) nahradí při volbách přednostu Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity Petra Babulu, který se v půlce července kandidatury vzdal. Uvedl tehdy, že čelil tlaku.
První kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Na jihu Moravy se senátní volby kromě vyškovského obvodu týkají i obvodu 54 Znojmo a obvodu 60 Brno-město.
Protikandidáty Absolonové ve vyškovském obvodu budou jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich nebo starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr za Přísahu. SPD ve vyškovském obvodu vyšle do voleb válečného veterána Jiřího Masaříka, potvrdil dnes ČTK vyškovský zastupitel z SPD Libor Bláha.
"Jsem velmi ráda, že se této výzvy ujala právě Petra Absolonová. Je uznávanou vrchní sestrou Masarykova onkologického ústavu, zkušenou manažerkou i člověkem, který celý život pomáhá druhým. Věřím, že právě ona dokáže nabídnout obyvatelům Vyškovska silnou alternativu a uspět třeba i v souboji s hejtmanem Janem Grolichem," uvedla předsedkyně jihomoravské organizace hnutí ANO Alena Schillerová.
"Rozhodnutí kandidovat do Senátu nebylo něco, co bych plánovala dlouhé roky. Vzešlo z více než 20 let práce mezi lidmi, z tisíců rozhovorů s pacienty, zdravotníky, seniory, rodinami i mladými lidmi. Z přesvědčení, že nestačí problémy jen pojmenovávat. Je potřeba hledat řešení a mít odvahu je prosazovat," řekla Absolonová.
V obvodu 54 Znojmo kandiduje za hnutí ANO plavecký trenér Jiří Kyněra. Za TOP 09 obhajuje post senátora na Znojemsku Tomáš Třetina. Za Svobodné chce kandidovat Michal Janda, Přísaha vyšle do voleb bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele Pavla Černého.
V obvodu 60 Brno-město bude mandát obhajovat lidovecký senátor Zdeněk Papoušek. Za hnutí ANO kandiduje dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, za hnutí STAN lékař Karel Zitterbart, imunolog Jaroslav Turánek za hnutí SPD a Veronika Holcnerová za hnutí Kruh.