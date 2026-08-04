Kandidátku do brněnského zastupitelstva podalo 16 uskupení, víc než minule

Kandidátku do zastupitelstva města Brna podalo do říjnových komunálních voleb 16 uskupení. Je to o dvě kandidátní listiny více než před čtyřmi lety, sdělil médiím mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Strany mohly podávat kandidátní listiny do dnešních 16:00.
Ve volbách v roce 2022 se do brněnského zastupitelstva dostalo sedm subjektů, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, SOCDEM, SPD s Trikolorou, Piráti a Zelení s Žít Brno. Brněnské zastupitelstvo má 55 členů.
"Patnáct přihlášek bylo k registraci předáno osobě, jedna přihláška prostřednictvím datové schránky," uvedl Poňuchálek. Mezi 16 kandidátkami patří jedna politické straně, pět politickým hnutím, šest kandidátek koalicím a čtyři sdružením politických stran či hnutí a nezávislých kandidátů. Názvy však mluvčí zatím neuvedl.
Magistrát nyní předložené kandidátky přezkoumá. Strany mají do 17. srpna čas na odstranění případných chyb. O registraci kandidátní listiny či odmítnutí rozhodne registrační úřad 22. srpna.
Některé strany již své lídry a kandidátky zveřejnily. Společnou kandidátku ODS s TOP 09 povede televizní producentka Kamila Zlatušková. Lídrem hnutí ANO je poslanec a šéf pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici v Brně Václav Trojan. Jedničkou koalice KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška.
Kandidátku SPD povede současný zastupitel Brna Jiří Kment. Trikolora, která minule kandidovala s SPD, bude letos kandidovat se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno v čele s krajskou zastupitelkou za hnutí PRO Klárou Liptákovou.
Piráti kandidují s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!. Lídrem je zastupitel Adam Zemek. Společnou kandidátku Zelených, hnutí Žít Brno a dalších liberálních hnutí vede designérka Natálie Vencovská.
Kandidaturu oznámilo i uskupení Restart pro Brno v čele s krajským zastupitelem za KSČM Martinem Říhou nebo Motoristé, které vede starosta Brna-Bystrc Tomáš Kratochvíl. Záměr kandidovat na magistrát avizovala i Přísaha, zatím jména nezveřejnila.
Z nových uskupení kandiduje hnutí Nové Brno v čele s bývalým šéfem městských architektů Michalem Sedláčkem. Kandidátku hnutí Za Lužánky vede ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z hnutí ANO vede náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová. Kandidovat chce i hnutí Volnost Rovnost Bratrství, které vytvořil spolek B3!.
Na brněnském magistrátu je nyní koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.