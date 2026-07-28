Kandidátku pro říjnové komunální volby odevzdalo v Brně zatím jen několik stran

Týden před termínem pro odevzdání kandidátních listin pro říjnové komunální volby podalo kandidátku v Brně zatím jen několik stran a hnutí. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Všechna jména kandidátů zatím zveřejnili jen někteří, zjistila ČTK.
Magistrát v pondělí k 9:00 evidoval čtyři strany, které kandidátku odevzdaly. Během pondělního odpoledne oznámil na sociálních sítích podání kandidátky další subjekt. Listinu lze podat do 4. srpna do 16:00. O složení nového brněnského zastupitelstva rozhodnou voliči 9. a 10. října, komunální volby se konají společně se senátními.
Kompletní společnou kandidátku má ODS a TOP 09. V minulých volbách společně vyhráli se ziskem 25 procent hlasů. Stávající primátorku Markétu Vaňkovou v čele kandidátky vystřídala dokumentaristka Kamila Zlatušková. Z 10. místa kandiduje krajský zastupitel a zeť bývalého premiéra Petra Fialy Michal Chládek (ODS). Ve druhé polovině kandidátky je i bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) nebo bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Hnutí ANO kandidáty zveřejňuje postupně. Lídrem je poslanec Václav Trojan, na druhém místě je kardiolog Ondřej Ludka, třetí je bývalý vedoucí jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.
Kandidátku koalice lidovců a STAN vede starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Na pátém místě je bývalý ministr životního prostředí a zastupitel Brna Petr Hladík, kandiduje i stávající náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal.
Kandidátku SPD povede současný zastupitel Brna Jiří Kment. Na druhém místě je další brněnský zastupitel Leoš Prokeš, třetí Jana Nováková Fránková. Trikolora, která minule kandidovala s SPD, bude letos kandidovat se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno. V čele kandidátky je krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková.
Piráti kandidují spolu s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!. Lídrem je zastupitel Adam Zemek. Známá je zatím první desítka jmen, další koalice zveřejní v srpnu.
Společnou kandidátku utvořili zástupci Zelených, hnutí Žít Brno, hnutí Sen 21, Liberálně ekologické strany, hnutí Kruh, strany Volt Česko a hnutí Budoucnost. Lídryní je designérka Natálie Vencovská. Na kandidátce se objeví například dlouholetá starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení), starosta Židenic Petr Kunc nebo zakladatel festivalu Meeting Brno a zastupitel Brna-středu Petr Kalousek (Žít Brno).
Vedle stran zastoupených v zastupitelstvu chce na magistrát i uskupení Restart pro Brno v čele s krajským zastupitelem za KSČM Martinem Říhou. Kandidátku Motoristů vede starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Kandidaturu na magistrát už dříve zmiňovala i Přísaha, lídra ani jména dalších kandidátů doposud nezveřejnila.
Před volbami vznikla i nová uskupení. Kandidátku hnutí Za Lužánky vede ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. K hnutí se přidal i Jiří Horský, bývalý šéf Kordisu JMK, což je koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Pozornost vzbudil i současný opoziční zastupitel za Piráty Tomáš Koláčný, který ohlásil kandidaturu za hnutí. Okolo bývalých členů hnutí ANO vzniklo hnutí Brnoklidem. V čele je náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová. Bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno.
Na brněnském magistrátu nyní vládne koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.