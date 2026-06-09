Kandidátku SPD do zastupitelstva města Brna povede zastupitel Kment

Kandidátku hnutí SPD do zastupitelstva města Brna povede současný zastupitel Brna Jiří Kment. Výsledek oblastní konference dnes ČTK sdělil zastupitel města Brna Leoš Prokeš. Návrh oblastního sněmu ale musí ještě schválit celostátní vedení hnutí. Prokeš však nepředpokládá, že by ještě nastala nějaká změna.
SPD kandidovala před čtyřmi lety v Brně spolu s Trikolorou a Moravany. SPD získala pět zástupců, jeden mandát Petr Levíček za Trikoloru. Prokeš uvedl, že letos jde SPD do voleb do zastupitelstva města Brna samostatně. Trikolora už dříve oznámila, že bude letos kandidovat se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno. V čele kandidátky je krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková.
Druhé místo kandidátky SPD do zastupitelstva města Brna obsadí právě Prokeš, třetí místo Jana Nováková Fránková. Celou kandidátku včetně programu plánuje hnutí představit do konce června. Kromě zastupitelstva města Brna chce postavit kandidátky i do městských částí.
Své lídry již oznámily i další strany. Společnou kandidátku ODS a TOP 09 povede dokumentaristka Kamila Zlatušková. Jedničkou kandidátky KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta Brna-Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Opoziční Piráti kandidují s dalšími liberálními subjekty jako koalice TU!, lídrem za Piráty je Adam Zemek. Za Zelené kandiduje na primátorku designérka Natálie Vencovská.
Bývalí členové hnutí ANO vytvořili hnutí Brnoklidem v čele s náměstkyní primátorky Brna Karin Podivinskou. Bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno. Hnutí Za Lužánky povede ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Hnutí ANO, které v minulých komunálních volbách v Brně skončilo druhé, svého lídra zatím neoznámilo. Podle informací z médií by jím měl být poslanec a krajský zastupitel Václav Trojan.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.